ضياء رشوان: الأهم أن تأتى الحكومة الجديدة ببرنامج يتناسب مع تكليفات الرئيس

علق الكاتب الصحفي ضياء رشوان، على اختيار الرئيس السيسي للدكتور مصطفى مدبولي وتجديد الثقة فيه، قائلًا: "شهادتي مجروحة فيما يتعلق به، لكن كان هناك رأيان في هذه المسألة".

وأضاف ضياء رشوان خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار" الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، عبر قناة extra news، أن هناك من رأى أنه كان من الأفضل تغيير الدكتور مصطفى مدبولي، وهناك من رأى أنه من الأفضل أن يكمل الدكتور مصطفى مدبولي حيث كان ذلك مبني على عدة أسباب، أهمها خبرة الدكتور مصطفى مدبولي سواء في إدارة وزارة الاسكان، أو بعدها في إدارة الحكومة منذ عام 2018، وبالتالي فقد اكتسب خبرة كبيرة في العديد من الملفات، كما أنه توجد مراحل مازالت تنجز والدكتور مصطفى مدبولي هو الأجدر على إنجازها، وهناك من رأى أنه كان من الأفضل تغيير رئيس الحكومة ويستند في ذلك إلى عدة أسباب؛ أنه من الممكن أن يكون هناك ضخ جديد.

وأضاف ضياء رشوان أن في الحالتين، فإن ذلك ليس هو الأهم، لكن الأهم أن تأتي الحكومة الجديدة ببرنامج مختلف يتناسب مع تكليفات رئيس الجمهورية.معقبًا: "الأهم أن تأتي الحكومة الجديدة ببرنامج مختلف يتناسب مع تكليفات رئيس الجمهورية".