الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفحم 300 نخلة ومنزل ونفوق 261 حيوانا فى حريق عين القضا

حريق نخيل - صورة
حريق نخيل - صورة أرشيفية

أسفر حصر خسائر حريق قرية "عين القضا" التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، الثلاثاء، عن تفحم 50 نخلة مثمرة و250 نخلة غير مثمرة بإجمالي 300 نخلة على مساحة 25 فدانا بالقرية بالإضافة لتضرر منزل مكون من طابقين بسبب النيران بسبب قربها من موقع الحريق. 

كما أسفر عن نفوق 261 حيوانًا وطائرًا منزليًا بواقع 250 طائر منزلي (دواجن وبط)،  و 5 رؤوس ماعز و5 رؤوس ضأن وعجل بقري وذلك من خلال الحصر الميداني بمعرفة الأطباء البيطريين بإدارة الداخلة البيطرية.

نشوب حريق هائل عين القضا بمركز الداخلة

ونشب حريق هائل في مزارع نخيل بمنطقة عين القضا بمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، وعلي الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية الي موقع الحريق.

وتلقي اللواء محمد ابو الليل مدير امن الوادى الجديد  بلاغا من ادارة النجدة يفيد نشوب حريق هائل بمزارع نخيل بمنطقة عين القضا التابعه لمركز الداخله حيث التهمت النيران عدد كبير من اشجار النخيل، فيما تسبب الرياح في انتقال السنة اللهب الي المناطق المجاورة

الدفع ب 29 سيارة إطفاء و5سيارات اسعاف

وكانت محافظة الوادى الجديد دفعت بسيارات محملة بالمياه ومواتير رفع وخزانات لموقع حريق مزارع نخيل عين القضا بمركز الداخلة وذلك لمعاونة سيارات الاطفاء والحماية المدنية التى تحاول السيطرة على الحريق منذ حوالى 5 ساعات، التهم فيها منزلا لاحد المواطنين وعدد كبير من اشجار النخيل والفاكهة حيث بلغت عدد سيارات الاطفاء والمياه 29 سيارة، 5 سيارات إسعاف 

13 مصابا في حريق مزارع نخيل عين القضا بالوادى الجديد

ارتفعت اعداد المصابين في حريق مزارع نخيل عين القضا في الوادى الجديد الي 13 شخص وجميعهم مصابين باختناقات وتلقوا العلاج والاسعافات اللازمة في موقع الحريق.

حصر خسائر حريق قرية عين القضا الوادي الجديد النيران الحماية المدنية الحريق

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