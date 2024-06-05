الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التموين: ما تتحصل عليه الدولة من مبادرة "زيرو جمارك" أكثر من عدم تطبيقها

الدكتور ناجي فرج
الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب

أشاد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، بمبادرة "زيرو جمارك"، قائلًا: "نتمنى في الفتر المقبلة تجديد مبادرة زيرو جمارك، التي أفادت مصر بدخول حوالي أكثر من 4.3 طن سبائك وعملات ذهبية، أي أنهم يعادلون ما لا يقل عن 500 مليون دولار، لافتًا إلى أن قيمتها أكثر بكثير من الجمارك التي ستفرض على دخولها". 

وأضاف الدكتور ناجي فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، أن مبادرة "زيرو جمارك" انتهت ويتم تطبيق الجمارك على أي وافدين من الذهب، ويدفع جمارك على الجرام 371 جنيه، حيث كان آخر المبادرة 10 مايو. 

وأشار إلى أن ما تتحصل عليه الدولة من جمارك الذهب أقل بكثير من دخول هذه الكميات، مؤكدًا أن مبادرة "زيرو جمارك" تعتبر مفيدة للاقتصاد القومي، معقبا: "لن نستفيد كثيرا من الجمارك مقارنة من دخول السبائك الذهبية". 

الدكتور ناجي فرج التموين صناعة الذهب مبادرة زيرو جمارك

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