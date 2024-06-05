البابا تواضروس لـ"الشاهد": لم أجد هيبة منصب رئيس الدولة فى شخص محمد مرسى

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه “أثناء زيارتي لمرسي لم أر هيبة منصب رئيس الجمهورية، حيث كان لدي صورة عن رئيس مصر، حيث كان قبله الرئيس مبارك وقبله السادات وجمال عبدالناصر، وهؤلاء كونوا لنا صورة عن رئيس الجمهورية”.

وأضاف البابا تواضروس، الثلاثاء، خلال لقاء ببرنامج "الشاهد، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مرسي لم يكن لديه هذا الشئ ولم يكن لديه الثقل الذي يجب أن يكون لدى رئيس الجمهورية، وبعد خروجنا من لقاءه قلنا "هذا الرئيس وخلاص"، وخرجت من اللقاء بهذا الانطباع.

برنامج الشاهد

يستضيف البرنامج في هذا الموسم نخبة من الشخصيات التي صنعت الحدث وشاركت في ثورة 30 يونيو التى غيرت مجرى التاريخ ووجه الوطن.

ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، الموسم السابع من برنامج الشاهد، يوميًا على شاشة إكسترا نيوز في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.