العلم الفلسطينى يثير صخبًا مجددًا فى البرلمان الفرنسى

اندلعت أعمال صخب في البرلمان الفرنسي، أمس الثلاثاء، عندما وقفت نائبة من اليسار حاملة العلم الفلسطيني، بعد أسبوع من إيقاف نائب آخر مؤقتًا بسبب قيامه بذلك.

وحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، لوحت راشيل كيكي، العضو في البرلمان عن حزب "فرنسا الأبية" عن منطقة باريس، بالعلم في بداية جلسة الأسئلة للحكومة في مجلس النواب.

ووقفت النائبة وسط مجموعة من المشرعين من أحزاب الخضر والشيوعي وفرنسا الأبية، ارتدوا ملابس خضراء وبيضاء وحمراء وسوداء لهذه المناسبة، ورتبوا مقاعدهم بحيث تبدو من بعيد مثل العلم الفلسطيني.