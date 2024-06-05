البابا تواضروس لـ"الشاهد": بعد لقاء مرسى تيقنت أن مصر تستحق الأفضل

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه بعد التجليس كان يجب أن يزور الرئيس مرسي كي يشكره على اعتماد القرار الجمهوري، ولكن في نفس التوقيت توفيت شقيقته، فقام بتجيهز وفد من كبار الآباء المطارنة والأساقفة وذهبوا لهذين الهدفين يشكره على اعتماد القرار وفي نفس الوقت يعزيه في وفاة شقيقته.

وأضاف البابا تواضروس، الثلاثاء، خلال لقاء ببرنامج "الشاهد، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "جلسنا معه وفي وسط الكلام قال لي "إنت اختيار رباني"، وأخذ يستمر في الحديث، ولكني أجلس أمام رئيس الدولة ولكن لم يكن هناك القدر الكافي من الإقناع بالفكر والأسلوب الذي يقال وحتى بلغة الجسد، لكنني أجلس أمام رئيس الدولة، فسمعناه وكانت الزيارة مجاملة فقط ولم تحتوي على أي موضوع معين أو طلب أو أي شيء من هذه الأمور.

وأكد، أنه خرج من هذا اللقاء بانطباع بعد هذه المقابلة أن مصر تستحق شخصا أحسن وأفضل، مضيفًا: "كان هذا شعور داخلي لم أعبر عنه، وقلت في نفسي مصر تستحق حد أحسن".

وفى قداس 18 نوفمبر 2012 تم تجليس الأنبا تواضروس بابا للإسكندرية وبطريرك للكرازة المرقسية بحضور الأباء وأساقفة المجمع المقدس مشاركة وفود من كلالكنائس فى مصر والعالم وعلى رأسهم الأنبا باخوميوس القائم مقام ومطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية.

برنامج الشاهد

يستضيف البرنامج في هذا الموسم نخبة من الشخصيات التي صنعت الحدث وشاركت في ثورة 30 يونيو التى غيرت مجرى التاريخ ووجه الوطن.

ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، الموسم السابع من برنامج الشاهد، يوميًا على شاشة إكسترا نيوز في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.