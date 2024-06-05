البابا تواضروس يكشف لـ"الشاهد" نبوءة حصوله على كرسى البطريارك

كشف البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كواليس النبوءة التي سمعها من شاب خلال مشاركته في جنازة البابا شنودة بأنه سيكون البطريك القادم للكنيسة.

وأضاف البابا تواضروس، الثلاثاء، خلال لقاء ببرنامج "الشاهد، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه كان هناك في شاب من دمنهور في كلية التجارة يدعى عماد، وهذا الشاب مكشوف عنه أن ما يقوله من أمر فإنه سيحدث.

وتابع: "في يوم جنازة البابا شنودة وصلت الدير في وقت مبكر قبل نقل الجثمان، وفي وسط الزحمة وأنا أسير للدخول إلى مكان القبر ناداني هذا الشاب وقال لي "سيدنا سيدنا إنت البابا البطريك الجاي" وقتها قلت له "إيه يا عماد إحنا في إيه ولا في إيه وزعقتله وقتها"، واعتبرتها كلمة ولم ألتفت أو أفكر بها نهائيًا وتذكرتها حينما توليت المسؤولية.

وأوضح، أن الصلوات كانت مؤثرة للغاية فأنا مقدم على عمل كبير، وكان لدي إحساس بالطمأنينة والثقة أن الله هو من عمل تلك الخطوات وهو من سيسند، وما زال هذا الإحساس لدي رغم حجم المسؤولية الكبير جدًا.

برنامج الشاهد

يستضيف البرنامج في هذا الموسم نخبة من الشخصيات التي صنعت الحدث وشاركت في ثورة 30 يونيو التى غيرت مجرى التاريخ ووجه الوطن.

ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، الموسم السابع من برنامج الشاهد، يوميًا على شاشة إكسترا نيوز في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

