الصحة العالمية: الحرب تدفع سكان غزة لشرب مياه الصرف الصحى وأكل علف الحيوانات

قالت مسؤولة كبيرة في منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، إن بعض سكان غزة يضطرون إلى شرب مياه الصرف الصحي وتناول علف الحيوانات، داعية إلى زيادة وصول المساعدات على الفور إلى القطاع المحاصر.

وحذرت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق البحر المتوسط حنان بلخي، من أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، "لها تأثير غير مباشر على الرعاية الصحية في جميع أنحاء المنطقة".

وتحذر الأمم المتحدة من أن المجاعة تلوح في الأفق في غزة، حيث يواجه نصف السكان، مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إن القيود المفروضة على دخول المساعدات "لا تزال تقوض التوصيل الآمن للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في جميع أنحاء غزة"، وأن الظروف "تدهورت أكثر" في شهر مايو.