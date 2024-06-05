الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم الزلازل الهولندى يحذر من "الطنين والصداع" بسبب "هندسة الكواكب"

راصد الزلازل الهولندي
راصد الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس

مضى راصد الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس خطوة أبعد من التنبؤ بالهزات الأرضية، ليعلن عبر حسابه في منصة "إكس" أن هندسة الكواكب التي يشهدها الفضاء اليوم "قد تؤثر على بعض الأشخاص في صورة صداع خفيف ودوخة وطنين في الأذن".

وعبر النشرة الفلكية التي يرأسها، أوضح هوجربيتس ما الذي دفعه لذلك الاعتقاد، قائلًا إن تلك الأعراض المرضية قد يعاني منها البعض نظرًا للهندسة الحرجة في الفضاء.

وأضاف هوجربيتس أن "هندسة الكواكب اليوم، كما تمت مناقشتها في أحدث فيديو للتنبؤات، يمكن أيضًا أن تسبب الصداع الخفيف والدوخة وطنين الأذن بالقرب من وقت تلك الهندسة"، وهو ما كان تحدث عنه في نشرته الفلكية، مما يصفه بالاقترانات الكوكبية.

وكان راصد الزلازل الهولندي حذّر، أمس الإثنين، من أن الأرض ستكون في اقترانين يشملان عطارد والزهرة اليوم الأربعاء؛ "ما قد يؤدي إلى نشاط زلزالي كبير، على الأرجح في الفترة ما بين 6 و8 يونيو، بعد ظهور القمر الجديد في 6 يونيو"، حسب قوله.

الأكثر قراءة

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يغلق حاجز بيت فوريك شرق نابلس

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

تعرفوا عليه عن طريق تطبيق خاص بالشذوذ.. القبض على 4 شباب متهمين بخطف مرشد سياحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إشكاليات الرؤية المصرية الشعبية للقضية الفلسطينية!

محمد سميح

أحلام المصريين المشروعة

منى رجب

«رفعت عينى للسما» يرفع رأس مصر فى مهرجان كان

ماجد حبته

إسبانيا.. زيارة فى وقتها

محاسن السنوسي

معالي رئيس الوزراء.. أخبرنا بمعايير اختيارك لحكومتك الجديدة

جلال حمام

الإسرائيليون الضائعون بين أوهام بايدن وصلف نتنياهو!

القس رفعت فكرى سعيد

المسيح فى مصر

علي سعدة

العدل أساس الملك

صور

استعدادات أسواق الأغنام لأضاحى العيد

احتفالية النادى الأهلى للإعلان عن مشروع القرن

إقبال على سوق الجمال قبل عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242