الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. روسيا تعلن ضرب قاعدتين للإرهابيين فى منطقة التنف بـ سوريا

سوريا
سوريا

قال يوري بوبوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتعارضة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، إن القوات الجوية الروسية ضربت قاعدتين للإرهابيين في منطقة التنف التي تسيطر عليها الولايات المتحدة في محافظة حمص السورية، أمس الثلاثاء.

وأضاف بوبوف في بيان له، أن "القوات الجوية الروسية دمرت موقعين لانتشار المسلحين الذين خرجوا من منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور بمحافظة حمص".

وأوضح أنه تم الإبلاغ عن 6 انتهاكات لبروتوكولات عدم الاشتباك المبرمة في 9 ديسمبر 2019 مرتبطة برحلات الطائرات بدون طيار التابعة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما أشار إلى أن طائرات التحالف من طراز “إف 15 وإف 16 ورافال وتايفون” انتهكت الأجواء السورية في منطقة التنف، التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية، عشر مرات خلال اليوم.

وأضاف أن "طائرات ما يسمى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة تواصل خلق وضع خطير قد يتسبب في وقوع حوادث أو حوادث جوية وتصعيد الوضع في الأجواء السورية".

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