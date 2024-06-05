البابا تواضروس: التجليس له طقوس كبيرة.. ومرسى أرسل رئيس وزراءه ذرًا للرماد

كشف البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كواليس التجليس لبابا الكنيسة الذي لم يحدث في مصر منذ 40 عامًا والتي كان آخرها تجليس البابا شنودة، مؤكدًا أنه على المستوى الشخصي لم يحضر تجليس قبل ذلك.

وأضاف البابا تواضروس، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء ببرنامج "الشاهد، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس مرسي لم يجامل في هذا الأمر فإن هذا يؤخذ عليه وأرسل رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل آنذاك، حيث أرسله ذرًا للرماد، وحضر وقتها وكان معه عدد كبير من المسؤوليين المحليين والدوليين مثل آباء بطاركة وأساقفة وكان حاضر مندوب بابا روما وعدد كبير من السفراء وهكذا وتمت عملية التجليس.

وأوضح، أن التجليس للكرسي البابوي له طقوس كبيرة، وما حدث وقتها أن إجراءات التجليس تمت والطقس الكنسي اكتمل وكان بالنسبة لي أمر جديد، مشيرا إلى أن الكنيسة القبطية أكبر كنسية في منطقة الشرق الأوسط وهي الكنسية الأولى في إفريقيا تاريخيا وهي الكنيسة الوطنية المصرية الأصلية ولها وضع مهم.

برنامج الشاهد

يستضيف البرنامج في هذا الموسم نخبة من الشخصيات التي صنعت الحدث وشاركت في ثورة 30 يونيو التى غيرت مجرى التاريخ ووجه الوطن.

ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، الموسم السابع من برنامج الشاهد، يوميًا على شاشة إكسترا نيوز في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.