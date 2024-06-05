صحيفة أمريكية: مخاوف غربية من تفاقم القدرة الفائضة للاقتصاد الصينى

رأت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في تقرير تحليلي، أن مشكلة الطاقة الفائضة في الصين على وشك التفاقم، مشيرة إلى أن غمر الاقتصاد العالمي بسلع صينية عالية التقنية ورخيصة الثمن هذا العام أثار مخاوف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مع شكوى الشركات الغربية مما تعتبره جولة جديدة من المنافسة غير العادلة.

وقد نفى الرئيس الصيني شي جين بينج هذه الاتهامات، قائلًا: "لا يوجد ما يسمى بمشكلة الطاقة الفائضة الصينية". ويقول المسؤولون الصينيون إن السيارات الكهربائية والألواح الشمسية وغيرها من المنتجات هي ببساطة أفضل وأكثر قدرة على المنافسة من الإصدارات الغربية.

فيما اعتبرت الصحيفة أن القطاع الصناعي في الصين يظهر علامات واضحة على الطاقة الفائضة، وخاصة في صناعات مثل الألواح الشمسية والسيارات والصلب. وفي بعض القطاعات، يبدو الوضع على شفا التفاقم، مع استمرار الصين في توسيع قدرتها حتى مع بقاء الطلب المحلي ضعيفًا.



وأشارت الصحيفة إلى أنه ليس من السهل تعريف "القدرة الفائضة"، لأنه من غير الواضح ما هو المقصود بهذا المصطلح؛ وتسائلت هل ينبغي مقارنة الحجم الصناعي والاستثمارات الجديدة في الصين بنموها الحالي؟ أو بنمو العالم؟ أو بنمو الصين المستقبلي؟



وبحسب الصحيفة، يميل الساسة الغربيون الذين يتطلعون إلى موجة عارمة من السلع الرخيصة التعريف الأول، بينما ترجح بكين الخيار الثاني أو الثالث.



وأكدت الصحيفة أنه منذ عام 2021، استثمرت الشركات الصينية في التصنيع أكثر من المعتاد، على الرغم من ضعف الطلب المحلي والصادرات في كثير من الأحيان. وكان هذا الاتجاه صارخا بشكل خاص بالنسبة لبعض القطاعات التي تفضلها بكين وغالبا ما تستفيد من الإعانات، مثل السيارات الكهربائية؛ إذ بلغ نمو الاستثمار في قطاع السيارات ما يقرب من 25% على أساس سنوي في أوائل عام 2023. وكانت الزيادة في الاستثمار في الألواح الشمسية والرقائق والبطاريات أكثر إثارة للإعجاب.



ومع ارتفاع الاستثمار، انخفضت هوامش الربح للمنتجين الصينيين، وخاصة في مجال صناعة السيارات والصلب. وكانت هوامش الربح الصافية لقطاع التصنيع في الصين ككل أقل من 4% في أوائل عام 2024، وهو أقل بكثير من المتوسط ​​الذي بلغ نحو 6% في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.



وقد أدت القدرة الهائلة المقترنة بضعف الطلب وانخفاض الهوامش في الداخل إلى دفع المزيد من البضائع الصينية إلى الأسواق العالمية. وقد أدى هذا العرض الزائد إلى انخفاض أسعار بعض السلع الصينية وإضعاف المنافسين في الخارج. ولكن التأثير كان مختلفًا بالنسبة للمنتجات المختلفة.



وفي حين ركز الساسة الغربيون على التهديد الذي تشكله السيارات الصينية، فإن انخفاض الأسعار كان حتى الآن أسوأ بكثير في قطاعات الصلب والألواح الشمسية.



وظهرت مشكلة القدرة الفائضة الأخيرة في الصين بشكل جدي في نفس الوقت تقريبًا الذي حدث فيه الانهيار الملحمي في قطاع العقارات في البلاد، وهو ما ترى الصحيفة أنه ليس من قبيل الصدفة.