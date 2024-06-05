الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متحدث "الخارجية": مصر أدخلت 950 شاحنة إغاثية إلى غزة خلال الأسبوع الماضى

السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد

أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن جميع الدول تؤيد المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة، مشيرًا إلى أهمية العناصر الإيجابية في المقترح الأمريكي ودورها في تحقيق الهدنة المطلوبة ومنع إراقة الدماء.

وأوضح متحدث الخارجية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر شاشة "CBC"، أن مصر تعمل بجدية على ملف المساعدات الإنسانية، حيث تجري اتصالات مكثفة مع الجانب الأمريكي، مشيرًا إلى دخول 950 شاحنة إغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم خلال الأسبوع الماضي.

وفي سياق آخر، حذر "أبو زيد" من أن إسرائيل تستهدف جعل قطاع غزة غير قابل للحياة من خلال إجراءات التهجير التي تنفذها، وشدد على أهمية وجود إرادة سياسية من إسرائيل للتعامل بجدية مع الصفقة المطروحة للهدنة.

وفي ختام تصريحاته، أكد "أبو زيد" أننا أمام مفترق طرق يتطلب تعاون جميع الأطراف لتحقيق هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار في غزة.

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