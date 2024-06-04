الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البابا تواضروس يكشف لـ"الشاهد" سبب التخوف من موقف مرسى من قرار تنصيب البطريريك

البابا تواضروس
البابا تواضروس

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه كان هناك تخوف من أن إجراءات اختيار البطريريك الجديد لا تتم.

وأوضح  البابا خلال شهادته مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،  أن مرجع هذا التخوف، هو خروج فكرة منذ تنيح البابا شنودة في مارس وحتى نوفمبر، أن الأنبا باخوميوس يختار بطريريك دون إجراءات، وكان التخوف أن الإجراءات لا تكتمل، لأي سبب. 

وأردف: "الأنبا باخوميوس رفض والمجمع الكنسي رفض، وقال هنمشي في الإجراءات كما ينص التقليد الكنسي، وكان متوقعا أن يجامل مرسي الكنيسة ويحضر التنصيب، لكن لم يفعل".

البابا تواضروس الشاهد مرسى الانتخابات الإخوان 30 يونيو

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