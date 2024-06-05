caisec '24 يدعو لعقد فعاليات للتوعية وتبادل الخبرات فى الأمن السيبرانى

ناقشت جلسة تحت عنوان "معًا لتشييد مجتمع استباقي للأمن السيبراني" عقدت خلال اليوم الثاني لمؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني مؤتمر Caisec 24 الذي نظمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميركوري كومينيكيشنز، ضرورة تضافر الجهود محليا وعالميا لمجابهة خطر التهديدات السيبرانية.

وأشار الخبراء المشاركون في الجلسة إلى عدد من الفعاليات من المقرر تنفيذها بهدف زيادة التوعية وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الأمن السيبراني.

في البداية، قال مدير الجلسة د.عادل عبد المنعم خبير الأمن السيبراني إن الهدف الرئيسي من هذه الجلسة هو التعاون لخدمة المجتمع من خلال ممثلين لجهات مختلفة يمثلون تجمع للأمن السيبراني، مشيرا إلى أن النموذج الأمثل لتحقيق الأمن السيبراني هو ما يتناسب مع الاحتياجات الأمنية لكل قطاع.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على عقد جلسات نقاشية دورية لتبادل المعلومات والخبرات في مجال الأمن السيبراني.

وأشار حسام الشافعي رئيس جمعية ACFE فرع مصر، إلى أن الهدف من هذه الجمعية هو إعداد المحققين في مجال مكافحة الاحتيال.

أوضح محمد الفاتح رئيس فرع القاهرة OWASP الهدف الرئيسي من هذا التجمع هو تقديم برامج والأدوات والدورات التدريبية المجانية للتوعية بمجالات الأمن السيبراني وعادة لدينا مجموعة من الكورسات بالتعاون مع الجهات الأكاديمية في المجتمع المصري.

وقال ياسر طلعت رئيس المعهد الدولي لتحليل الأعمال IIBA بمصر مجال تحليل الأعمال هي عملية موجودة في كل قطاع من قطاعات الأعمال، ويقوم المعهد في هذا الصدد بوضع المعايير الخاصة بعمليات تحليل الأعمال.

وبدأنا تنسيق أكثر من فعاليات قبل معرض Cairo ICT القادم حول تأثير تحليل البيانات والأعمال على القطاع الحكومي.

وأشار حسام المشرفي رئيس تحالف أمن الحوسبة السحابية بمصر CSA إلى أن مؤسسة CSA هي مؤسسة امريكي تهتم بعمل مفهوم موحد وضوابط موحدة لمقدمي خدمات الحوسبة السحابية.

أشار عثمان عزب رئيس مؤسسة ISACA فرع القاهرة الاستعداد لعقد فعاليات خلال فترة الصيف لموضوعات مختلفة حول مجالات الأمن السيبراني في إطار التنسيق مع هذا التجمع والفعاليات المشتركة المقرر تنفيذها في هذا الصدد.