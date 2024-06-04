مستشار التموين لشئون صناعة الذهب: نستطيع أن نرفع احتياطى البنك المركزى بأكثر من 20 مليار دولار

أعرب الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، عن سعادته الشديدة بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 46 مليار دولار في مايو الماضي، معقبا: "شيء مفرح أن نصل إلى هذا الرقم، كما أن القطاع العقاري وصفقة رأس الحكمة كان لها دور كبير في هذا الأثر".

وأضاف فرج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن صناعة الذهب من الصناعات القوية جدا، وتعتبر من الصناعات القوية التي يمكن أن نصل بها إلى ما وصلت إليه الثروة العقارية.

وتابع: "نحن نعلم جيدا أن كل 100 طن من الذهب الخام تعادل 6.25 مليار دولار، لافتا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي في مصر 125.3 طن من الذهب، مؤكدا أن مصر قوية جدا ولها موارد قوية جدا من الذهب، لذلك فإن التركيز بفاعلية على قطاع الذهب من حيث استخراج وتصدير وتكرير سوف يكون له بالغ الأثر.

وأشار إلى أن قطاع الذهب هو قطاع صناعي، وليس قطاع رفاهية، فالذهب يساوي دولار، حيث يعتبر الذهب العملة العالمية المعتمدة في جميع أنحاء العالم، معقبا: "نحن نملك أن نرفع الاحتياطي الاستراتيجي بدلا من أن يكون 125، فمن الممكن أن يكون 200 أو 300، ونحن نقول بأن الـ 100 تساوي 6 وربع مليار دولار، أي أننا نستطيع أن نرفع احتياطي البنك المركزي بأكثر من 20مليار دولار، وهذا يعتبر عمودا آخر نستطيع أن نسند به الاقتصاد القومي المصري، وكل ما هو مطلوب هو التركيز على الاستخراج والتنقية.