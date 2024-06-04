الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز

حياة كريمة توقع اتفاقية تعاون مع "أسترازينيكا" لتطوير الوحدات الصحية بالقرى الأكثر احتياجًا (فيديو)

جريدة الدستور

وقعت مؤسسة "حياة كريمة" وشركة "أسترازينيكا" مصر للصناعات الدوائية - إحدى الشركات الرائدة في مجال صناعة الدواء في مصر وحول العالم اتفاقية تعاون لتنفيذ برنامج "نسمة هوا" لزيادة وعي المرضى وذويهم والمجتمع في القرى الأكثر احتياجا التابعة لمبادرة حياة كريمة عن أمراض حساسية الصدر وأعراضها، وسبل التحكم فيها، ودعم وتطوير قدرات مقدمي الخدمة الصحية  من أطباء وتمريض بالوحدات والمستشفيات في القرى المستهدفة من خلال البرامج التدريبية ورفع كفاءة وتجهيز غرف الاستنشاق بهدف استقبال مرضى الجهاز التنفسي لتوفير جلسات الاستنشاق اللازمة للتحكم في أعراض الحساسية والسدة الرئوية.

جاء ذلك على هامش الدورة الثالثة من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأكبر "صحة إفريقيا "، تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة "، والذي يعقد خلال Africa Health ExCon الفترة من 3 إلى 6 يونيو 2024، وهو الحدث السنوي الأكبر بمجال الصحة على مستوى أفريقيا الذي يستعرض الخبرات والإسهامات الدولية لتعزيز القطاع الطبي على مستوى القارة الإفريقية.

وقع اتفاقية التعاون كل من الدكتور حاتم ورداني، رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر للصناعات الدوائية، وعهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة. ويأتي هذا التعاون تأكيدًا على جهود الدولة المصرية وحرصها على توفير أحدث العلاجات والأدوية للمواطنين.

وقال الدكتور حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة شركة استرازينيكا مصر للصناعات الدوائية، إن شركة أسترازينيكا تسعى لتحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين سواء من خلال تصنيع وتوريد الأدوية التي تهدف إلى إحداث تغيير حقيقي في حياة المصريين أو المشاركات المجتمعية مع المؤسسات المعنية للتوعية ورفع كفاءه الوحدات الصحية خاصة بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف. 

ومن بين هذه المشاركات التعاون مع مؤسسة حياة كريمة لتنفيذ برنامج "نسمة هوا" عن طريق توفير أجهزة الاستنشاق اللازمة في الوحدات الصحية وزيادة توعية القطاع الطبي عن الحساسية والربو وكيفية استخدام أجهزة الاستنشاق، وكذلك زيادة وعي المواطنين عن أمراض الجهاز التنفسى والأضرار الناتجة عن مرض الربو".

وتستمر مؤسسة "حياة كريمة" في السعي لتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنون خاصة الأسر الأكثر احتياجا، تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية بتعزيز تدابير الحماية الاجتماعية للمواطنين بجانب اهتمامها بتوفير الرعاية الطبية المجانية للمرضى وفقًا لأفضل المستويات العالمية.

حياة كريمه أسترازينيكا بوابتك نحو الابتكار والتجارة

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