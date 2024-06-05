كواليس قرار بايدن بتقييد طالبى اللجوء من عبور الحدود بين واشنطن والمكسيك

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية، الضوء على قرار بتقييد طالبي اللجوء من عبور الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، حيث تأتي خطوة الرئيس وسط استياء الناخبين من أعداد المهاجرين حيث أعرب المشرعون اليساريون واللاتينيون عن قلقهم.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء على أمر تنفيذي سيغلق مؤقتًا الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك أمام طالبي اللجوء الذين يحاولون العبور خارج موانئ الدخول القانونية، عندما يتم تجاوز الحد اليومي للعبور.

وقال مسؤولون كبار في الإدارة في مكالمة صحفية إن الأمر سيدخل حيز التنفيذ على الفور. وسيتم إخضاع طالبي اللجوء لمعايير أكثر صرامة لإثبات الخوف الحقيقي من العودة إلى وطنهم، على الرغم من أن مجموعات معينة - بما في ذلك ضحايا الاتجار والأطفال غير المصحوبين بذويهم - سيتم استبعادها من الحظر.

وقال بايدن، في تصريحاته في البيت الأبيض إلى جانب رؤساء بلديات البلدات الحدودية، إن الجمهوريين في الكونجرس لم يتركوا له "أي خيار" سوى اتخاذ إجراء أحادي بعد أن منعوا مشروع قانون لأمن الحدود قدمه الحزبان في وقت سابق من هذا العام.

وقال بايدن: "لذا، فإنني أتجاوز اليوم العرقلة الجمهورية وأستخدم السلطة التنفيذية المتاحة لي كرئيس لأفعل ما بوسعي بمفردي لمعالجة الحدود". "إن عدم القيام بأي شيء ليس خيارًا. علينا أن نتحرك."

وتأتي هذه الخطوة وسط تزايد القلق العام بشأن عدد المهاجرين الذين يعبرون إلى الولايات المتحدة، حيث تظهر استطلاعات الرأي أن غالبية الأمريكيين غير راضين عن تعامل الرئيس مع الحدود. ويتعرض البيت الأبيض لضغوط هائلة من الجمهوريين وبعض الديمقراطيين لتقليل عدد المهاجرين الذين يصلون إلى الحدود الجنوبية.

إغلاق طلبات اللجوء على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك

وبموجب الأمر التنفيذي، ستغلق الإدارة طلبات اللجوء على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بمجرد أن يصل عدد اللقاءات اليومية إلى 2500 بين منافذ الدخول القانونية. سيتم إعادة فتح الحدود بمجرد انخفاض عدد المعابر إلى 1500.

ومن غير المتوقع أن يعيق الأمر الأنشطة الحدودية الأخرى، مثل التجارة أو حركة المرور.

ويعتمد الأمر على نفس الإطار القانوني الذي اعتمده دونالد ترامب لتقييد المعابر غير القانونية في عام 2018، ولكن تم حظره من قبل محكمة اتحادية. في ذلك الوقت، هاجم الديمقراطيون سياسات ترامب الحدودية ووصفوها بأنها صارمة ومتأصلة في كراهية الأجانب.

وأثار هذا الإعلان تهديدات فورية بالطعن القانوني، حيث قال اتحاد الحريات المدنية الأمريكي إنه سيقاضي الإدارة بسبب السياسة الجديدة.

وأضاف "نحن نعتزم الطعن في هذا الأمر في المحكمة. وقال لي جيليرنت، نائب مدير مشروع حقوق المهاجرين التابع لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي: “كان الأمر غير قانوني عندما فعله ترامب، وهو لا يقل غير قانوني الآن”.

وأعرب العديد من المشرعين التقدميين واللاتينيين عن قلقهم إزاء اجتياح الأمر، وهو التحرك الحدودي الأكثر عدوانية الذي اتخذته الإدارة حتى الآن.

وقال السيناتور أليكس باديلا، الرئيس الديمقراطي للجنة الفرعية القضائية بمجلس الشيوخ المعنية بالهجرة والمواطنة وسلامة الحدود، في بيان: “من خلال إحياء حظر ترامب للجوء، قوض الرئيس بايدن القيم الأمريكية وتخلى عن التزامات أمتنا بتوفير الأشخاص الفارين من الاضطهاد والعنف”. والاستبداد مع فرصة لطلب اللجوء في الولايات المتحدة.

لكن بايدن ومستشاروه رفضوا بشدة المقارنات بين النظام الجديد وسياسات الهجرة الصارمة التي تم إقرارها خلال رئاسة ترامب.

"أعتقد أن الهجرة كانت دائمًا شريان الحياة لأمريكا. قال بايدن: “إننا نتجدد باستمرار من خلال ضخ الأشخاص والمواهب الجديدة”. "تمثال الحرية ليس من بقايا التاريخ الأمريكي. إنه يمثل من نحن كالولايات المتحدة. لذلك لن أقوم أبدًا بشيطنة المهاجرين. لن أشير أبدًا إلى المهاجرين على أنهم يسممون دماء الوطن. علاوة على ذلك، لن أقوم أبدًا بفصل الأطفال عن عائلاتهم على الحدود”.

سياسية الهجرة والحدود الامريكية

وتقع سياسة الهجرة والحدود في قلب رسالة حملة الجمهوريين لعام 2024، حيث انتقد ترامب بايدن ووصفه بأنه “ضعيف” وتعهد بإطلاق العنان لأكبر عملية ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين في تاريخ الولايات المتحدة إذا فاز بإعادة انتخابه في نوفمبر.

وسرعان ما ركزت حملة ترامب على أخبار الأمر التنفيذي، ورفضت السياسة باعتبارها غير كافية. وقالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية لحملة ترامب، في بيان: "إذا أراد جو بايدن حقًا إغلاق الحدود، فيمكنه أن يفعل ذلك بتمريرة من نفس القلم، لكنه لن يفعل ذلك أبدًا لأنه خاضع لسيطرة الديمقراطيين اليساريين المتطرفين". الذين يسعون لتدمير أمريكا”.

ويأتي هذا الإجراء بعد أشهر من تصويت الجمهوريين في مجلس الشيوخ، بناءً على طلب ترامب، برفض اتفاق أمن الحدود بين الحزبين. وأعلن ترامب، الذي يشعر بالقلق من منح بايدن انتصارا سياسيا في قضيته المميزة، معارضته لمشروع القانون وشجع الجمهوريين على عرقلة تقدمه.

وأجرى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الشهر الماضي تصويتًا آخر على حزمة الحدود، والتي تضمنت إجراءات كان الجمهوريون يطالبون بها، بما في ذلك حملة واسعة النطاق على عدد المهاجرين المسموح لهم بطلب اللجوء.

وفشل هذا الإجراء، كما كان متوقعا، لكن شومر كان يأمل في تسليط الضوء على مقاومة الجمهوريين للاتفاق الذي ساعدوا في التفاوض عليه.