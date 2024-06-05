الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أيمن إسماعيل: مشروع القرن يتضمن إنشاء مدينة رياضية متكاملة

المهندس أيمن إسماعيل
المهندس أيمن إسماعيل

أعرب المهندس أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، عن سعادته الغامرة بتدشين مشروع القرن وما يمثله من حدث تاريخي باعتباره الحلم الأكبر لجماهير النادي ومجالس الإدارات المتعاقبة على مر الأزمنة والعصور.

جاء ذلك في مستهل كلمته خلال حفل النادي الأهلي الذي أقيم مساء الثلاثاء بفرع النادي بالشيخ زايد، للإعلان عن البدء في انشاء استاد الأهلي «مشروع القرن».

وأضاف أن الأهلي وجمهوره يستحق ما هو أبعد من فكرة بناء استاد، مؤكدًا أن المشروع يتضمن إنشاء مدينة رياضية متكاملة تتضمن جانبًا تعليميًّا وآخر طبيًّا، بالإضافة إلى إنشاء العديد من الملحقات والخدمات المختلفة.

وشدد أيمن إسماعيل على أن واحدًا من الأهداف الرئيسية لمشروع الأهلي الجديد يتمثل في توفير كافة التسهيلات لجماهير النادي؛ للحضور اللائق لمباريات الأهلي دون مشقة، والتواجد في المدرجات قبل أي اللقاء بساعة - على الأكثر - وليس بعدد كبير من الساعات، وقضاء وقت ممتع وإيجابي خلال حضور المباريات.

وأكد أن جمهور الأهلي هو العنصر الأهم وراء نجاحات النادي وفرقه الرياضية، وتم الأخذ في الاعتبار عند وضع القواعد الأساسية للمشروع عدم اقتصار دوره على حضور المباريات فقط، ولكن قضاء ومعايشة وأجواء حقيقية مع الفريق في تدريباته والتواصل بشكل أكبر مع لاعبيه.

ووجه المهندس أيمن إسماعيل الشكر إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، على التفاني الكبير الذي يقدمه دائمًا في خدمة الأهلي، وعلى دوره الكبير في إنجاح خطوات المشروع، والتواصل المستمر من أجل المتابعة الدقيقة لكافة التفاصيل التي تتعلق بالمشروع وخدماته المختلفة من أجل تحويل الحلم الأكبر إلى حقيقة تليق باسم وتاريخ الأهلي وجماهيره الوافية.

أشرف صبحي: مشروع القرن يتماشى مع رؤية الدولة المصرية
من جانبه حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على إلقاء كلمة خلال حفل مشروع القرن، أكد خلالها أن المشروع يتماشى مع رؤية الدولة المصرية والتي تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التطوير والاستثمار في قطاع الرياضية بشكل عام.

وقال وزير الشباب والرياضة، إنه اعتاد على حضور افتتاحات وتدشين مشروعات إنشائية للنادي الأهلي، والتي كان من بينها وضع حجر الأساس لفرع الأهلي في التجمع الخامس، والذي تم افتتاحه بشكل رسمي خلال الفترة الماضية، إلى جانب العديد من المناسبات المتعددة داخل النادي.

وأضاف: "دائمًا ما يكون هناك حدث تنموي جديد داخل الأهلي يتناسب مع رؤية الدولة المصرية في الإنجازات والتطوي.

وأوضح صبحي أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في الرياضة، وتم إطلاق العنان للمؤسسات والأندية من خلال قانون الرياضة لإنشاء شركات، وهو ما تحقق داخل الأهلي من خلال وجود شركات متعددة من بينها شركة الأهلي للمنشآت.

وأشار إلى أن الطفرة الكبيرة في المنشآت داخل مصر سواء المدينة الأولمبية العالمية التي تضم كافة أنواع النشاط الرياضي.

واختتم الدكتور أشرف صبحي تصريحاته قائلًا: "نبارك بشدة للنادي الأهلي هذا الحدث وندعم عملية التطوير".

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