اعترافات مدير مالي بشركة اختلس 50 مليون جنيه

كشف مدير مالي بإحدى الشركات في الإسكندرية، أمام جهات التحقيق عن تفاصيل اختلاسه 50 مليون جنيه، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأوضح المتهم باختلاس 50 مليون جنيه أنه استغل طبيعة عمله كمدير مالي ونجح في الاستيلاء على الأموال المذكورة على فترات متباعدة، مضيفا أنه عقب ذلك قام بغسيل تلك الأموال.

وأضاف المتهم، أنه قام بإخفاء مصادر الأموال المختلسة، لإصباغها صبغة شرعية عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء الأراضي والعقارات والسيارات وتأجير وحدات سكنية.

كانت أجهزة الأمن قد تمكنت من ضبط مدير مالى بإحدى الشركات مقيم بمحافظة الإسكندرية لقيامه بغسل (50 مليون جنيه تقريبًا) من حصيلة اختلاس أموال من داخل الشركة التي يعمل بها.