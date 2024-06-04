الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جامعة المنصورة يكرم حفظة القرآن الكريم والفرق الرياضية والعلمية

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرم الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، ودكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الثلاثاء، الفرق المختلفة بنادى النيل وتضم: فرق حفظة القرآن الكريم، التنس الأرضي، فريق التكنوكيدز وفريقي كلية حقوق ومركز الجهاز الهضمي في نهائي دوري كرة القدم الخماسية.

بحضور دكتور وليد الشناوي عميد كلية الحقوق، دكتور محمد شطا عميد كلية الزراعة، دكتور حلمى عزت مدير مركز الجهاز الهضمي، الدكتور عبد الرحمن مجاهد مدير نادي النيل، دكتور عبير توكل المشرف العام على فريق التكنوكيدز، دكتور السيد العيسوى مدير نادى جامعة المنصورة.
وبحضور أعضاء هيئة التدريس والعاملين والآباء والأمهات.

وتم تكريم (١١٠) طفل من حفظة القرأن الكريم، (٦٠) طفل من لاعبى من التنس الأرضي والجودو، (٤٠) طفل من فريق التكنوكيدز.

كما فاز فريق مركز الجهاز الهضمي على فريق كلية الحقوق بنهائي دوري كرة القدم الخماسية.

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شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة جامعة المنصورة المنصورة نائب رئيس الجامعة

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