الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضياء رشوان موجهًا رسالة للحكومة الجديدة: "أتمنى مخاطبة الناس بشكل متواصل"

ضياء رشوان
ضياء رشوان

وجه الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رسالة للحكومة الجديدة، قائلا: "أتمنى للحكومة الجديدة التوفيق، وللدكتور مصطفى مدبولي، وكل الزملاء في الحكومة الذين سيتم الاستقرار عليهم واختيارهم، والرسالة واضحة تماما بأن الإدارة السياسية للملفات موضوع مهم للغاية، نظرا لأن إدارة الحكم لا بد من أن يكون بها جزء سياسي".

وأضاف "رشوان"، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طلب من الحكومة- بشكل واضح- التواصل مع المواطنين، مردفًا: "كل شيء الناس لا تعرفه غير من رئيس الجمهورية أو لا تعرفه نهائيا، وهذا أمر لا يجب الاستمرار عليه، نظرا لأن التفاهم مع الناس وتحقيق رضاهم لن يأتي إلا من خلال الشرح، والذي من خلاله الناس ستفهم، وعندما تفهم ستعذر، وعندما تعذر ستقبل، وعندما تقبل ستؤيد وتتحمل".

وتابع: "أتمنى من الحكومة القادمة بإدارة سياسية، ومخاطبة الناس بشكل متواصل عبر الإعلام العام أو وسائل المواقع الإخبارية والصحف والمجلات المطبوعة أو اللقاءات مع الهيئات والجهات المختلفة للحضور أمام مجلس النواب".

ضياء رشوان الحكومة مصطفى مدبولى حديث الاخبار اكسترا نيوز الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة القادمة مجلس النواب

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