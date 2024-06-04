أحمد سلطان: تدخل "أوبك بلس" يستهدف استقرار السوق العالمية

قال الدكتور أحمد سلطان، رئيس لجنة الطاقة بنقابة مهندسين القاهرة، إن تدخل "أوبك بلس" سواء بزيادة الإنتاج أو خفضه أمر يستهدف استقرار السوق العالمية، ورأيناه في مناسبات كثيرة جدًا.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إلى أن تحالف أوبك خفض إنتاجه حتى نهاية العام المقبل 2025، لأن الدول تبحث عن المكاسب، بما لا يتعارض مع الوضع العام لأسواق النفط الخام.

وأردف أن الهدف لأوبك هو الاستفادة من الطاقة الإنتاجية الفائضة لبراميل النفط، بهدف الاستفادة في مواجهة أي صدمة تحدث فجأة للاستقرار على أسعار النفط.