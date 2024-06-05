موعد السوبر الأفريقى 2024 وتاريخ المواجهات بين الأهلى والزمالك فى البطولة

يرغب كثير من المتابعين في معرفة موعد السوبر الأفريقي 2024، نظرًا لأهمية تلك المباراة التي ستجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي

وتوّج الأهلي بطلًا لبطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه، وذلك بانتصاره على الترجي التونسي بهدف نظيف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

أما الزمالك فتُوج بطلًا لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعد انتصاره على نهضة بركان المغربي في نهائي البطولة.

إذًا فللمرة الثانية، سيلتقي النادي الأهلي بنظيره الزمالك في بطولة كأس السوبر الأفريقي، بعدما التقى الفريقان في تسعينيات القرن الماضية وشهدت انتصار الفريق الزملكاوي بهدف نظيف سجله أيمن يونس.

ملعب بطولة كأس السوبر الأفريقي 2024

ولم يتم الاستقرار، حتى الآن، على ملعب بطولة كأس السوبر الأفريقي 2024، لكن وزارة الشباب والرياضة أكدت تقدم مصر بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، استضافة البطولة على أراضيها دون تحديد الملعب المستضيف حتى الآن في انتظار موافقة الجهة العليا الكروية الأكبر في القارة.

موعد السوبر الأفريقي 2024

أما عن موعد السوبر الأفريقي 2024، فكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف" قد وضع موعدًا مبدئيًا ضمن الروزنامة الخاصة به للبطولات، لإقامة المسابقة في أواخر شهر يونيو الجاري في الفترة من 25 إلى 30 يونيو.

لكن من المقترح أن يتم تأجيل إقامة بطولة كأس السوبر الأفريقي بين النادي الأهلي ونظيره نادي الزمالك، لإقامتها إما في شهري سبتمبر أو أكتوبر.

وتنص قواعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، على إقامة بطولة كأس السوبر الأفريقي على بلد الفريق المُتوج بدوري أبطال أفريقيا.