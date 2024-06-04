باحث شؤون إسرائيلية: ما نشهده اليوم في غزة إبادة حقيقية من دولة استعمار لا تهتم بالمواثيق

قال أحمد زكارنة الباحث في الشؤون الإسرائيلية، إن المنظومة الدولية العاجزة التي لا تعترف إلا بحق القوة في مقابل قوة الحق، هذه المنظومة التي أقيمت على أنقاض عُصبة الأمم لم تستطع أن تنجح في وقف هذه المجازر التي تعاد وتكرر على الأراضي الفلسطينية.

وأضاف زكارنة، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية، أننا يمكن أن نسمي هذا اليوم بتسمية يوم أو في العصر الحديث على وجه التحديث تسمية يوم الطفل الفلسطيني المنكوب في يومه وفي غده وفي مستقبله في حكاياته في أبسط حاجياته فيما يمكن أن يفكر فيه من أحلام بسيطة وهو على سريره الذي اختطف منه عنوة في غفلة وعلى مرأة ومسمع من هذا العالم الجبان الذي لم يحرك ساكنًا إلى هذه اللحظة وما زال يدرس ويتدارس ما يمكن أن نسمي ما يجري على الأرض الفلسطينية.

وأوضح، أن ما يجري هو بحسب القوانين الدولية والوضعية والقانونية هو حاضر بوصفه وشخصه ما أدى من نتائج حي على أرض الواقع تقول ما تقول إنما نشهده اليوم هي الإبادة الحقيقية المشهود لها بأن هذه الدولة الاستعمارية لا تقيم وزنا للقانون الدولي لا تقيم وزنا للإنسان وهي تأخذ من فكرة الإنسان أنه غيري هؤلاء الأغيار الذين لا يستحقون الحياة، مشيرًا إلى أنه بهذا المعنى هم يعتقدون بأنهم سيسرقون البيت.