الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية: أكثر من 70 عضوا بالكنيست يوقعون على عريضة تدعو للموافقة على صفقة التبادل المقترحة

ماثيو ميلر
ماثيو ميلر

أفادت مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، بأن أكثر من 70 عضوًا في الكنيست يوقعون على عريضة لعائلات المحتجزين تدعو للموافقة على صفقة التبادل المقترحة؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

وفي سياق آخر، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن هناك من يعارض صفقة إطلاق المحتجزين داخل الحكومة الإسرائيلية، مؤكدًا أنه يجب الوصول أولا إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.
وأضاف ميلر، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مفاوضات لإعادة معبر رفح ومصر وافقت على توجيه الشاحنات عبر معبر كرم أبو سالم، مشيرًا إلى أن مقترح وقف إطلاق النار في غزة هو مقترح إسرائيلي وليس أمريكيا.

 

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