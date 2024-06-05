الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بسبب الفاكهة.. مصرع شاب على يد نجل عمه فى الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقى شاب مصرعه في العقد الثاني من العمر بمنطقة سوق الليمون التابعة لقسم ثالث المحلة بمحافظة الغربية علي يد ابن عمه بسبب خلاف على "فرشة فاكهة" وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام. 

 

تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بين عدة من الأفراد من عائلة واحدة بمنطقة سوق الليمون بقسم شرطة ثالث المحلة ومصرع أحد الأشخاص. 

 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وسيارة إسعاف مجهزة إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء في منطقة سوق الليمون بدائرة ثالث المحلة، ما بين عائلة واحدة بسبب الخلاف على فرش فاكهة، قام على اثرها المتهم ويدعي"م.ر.ا"في العقد الثالث من عمره، بتسديد عدة طعنات نافذة، مستخدمآ سلاح أبيض "سكين" في جسد ابن عمه ويدعي "ر.م" ويبلغ من العمر 16عامآ، أودت بحياته على الفور وجاري نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من اجراءات وتصاريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه للدفن.

 

 وحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بمنطقة سوق الليمون لقسم ثالث المحلة ابن عمه خلاف علي فرشة فاكهة مشرحة مستشفى المحلة العام

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