إصابة 14 شخصًا إثر انقلاب سيارة أجرة في ترعة بقنا

أصيب 14 شخصًا، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة في ترعة بقرية الخطارة، مركز نقادة، غربي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة “كبوت” داخل ترعة في قرية الخطارة، مركز نقادة.

وأسفر الحادث عن إصابة 14 شخصًا جاري نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة جراء وقوع حادث انقلاب سيارة داخل ترعة في قرية الخطارة مركز نقادة، فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.