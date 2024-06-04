الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دراسة تحذر من إدمان الإنترنت: "يغير كيمياء الدماغ لدى الشباب"

ادمان الإنترنت
ادمان الإنترنت

قال الباحثون، اليوم الثلاثاء، إن التغيرات في الشبكات العصبية المتعددة يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الميول الإدمانية والسلوكيات السلبية. 

وتشير الأبحاث إلى أن الشباب الذين يعانون من إدمان الإنترنت يعانون من تغيرات في كيمياء الدماغ، مما قد يؤدي إلى المزيد من السلوكيات الإدمانية.

واستعرضت الدراسة، التي نشرت في مجلة PLOS Mental Health، الأبحاث السابقة باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI) لفحص كيفية تفاعل مناطق الدماغ لدى الأشخاص الذين يعانون من إدمان الإنترنت.

الشبكات العصبية المتعددة في أدمغة الشباب 

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ووجدوا أن التأثيرات كانت واضحة في جميع أنحاء الشبكات العصبية المتعددة في أدمغة الشباب، وأن هناك نشاطًا متزايدًا في أجزاء من الدماغ عندما كان المشاركون يستريحون.

وفي الوقت نفسه، كان هناك انخفاض عام في الاتصال الوظيفي في أجزاء الدماغ المشاركة في التفكير النشط، وهي شبكة التحكم التنفيذية في الدماغ المسؤولة عن الذاكرة واتخاذ القرار.

ووجد البحث أن هذه التغيرات أدت إلى سلوكيات وميول إدمانية لدى المراهقين، بالإضافة إلى تغيرات سلوكية مرتبطة بالصحة العقلية والنمو والقدرة الفكرية والتنسيق الجسدي.

واستعرض الباحثون 12 دراسة سابقة شملت 237 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 10 و19 عامًا، تم تشخيصهم رسميًا بإدمان الإنترنت بين عامي 2013 و2023.

وقال ما يقرب من نصف المراهقين البريطانيين إنهم يشعرون بالإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لدراسة هذا العام.

وقال ماكس تشانج، المؤلف الرئيسي للدراسة وطالب ماجستير في معهد UCL Great Ormond Street لصحة الطفل (GOS ICH): "مرحلة المراهقة هي مرحلة نمو حاسمة يمر خلالها الأشخاص بتغييرات كبيرة في بيولوجيتهم وإدراكهم وشخصياتهم.

وتابع: "ونتيجة لذلك، يكون الدماغ معرضًا بشكل خاص للحوافز المرتبطة بإدمان الإنترنت خلال هذا الوقت، مثل الاستخدام القهري للإنترنت، والرغبة الشديدة في استخدام الماوس أو لوحة المفاتيح واستهلاك الوسائط.

وتظهر نتائج دراستنا أن هذا يمكن أن يؤدي إلى تغييرات سلوكية وتنموية سلبية محتملة يمكن أن تؤثر على حياة المراهقين. على سبيل المثال، قد يواجهون صعوبة في الحفاظ على العلاقات والأنشطة الاجتماعية، ويكذبون بشأن النشاط عبر الإنترنت ويعانون من الأكل غير المنتظم والنوم المتقطع.

وأضاف تشانج أنه يأمل أن تظهر النتائج "كيف يغير إدمان الإنترنت العلاقة بين شبكات الدماغ في مرحلة المراهقة"، الأمر الذي سيسمح بعد ذلك بمعالجة العلامات المبكرة لإدمان الإنترنت بشكل فعال.

وتابع: "من المحتمل أن يصف الأطباء علاجًا يستهدف مناطق معينة في الدماغ أو يقترحون علاجًا نفسيًا أو علاجًا عائليًا يستهدف الأعراض الرئيسية لإدمان الإنترنت.

كما انه "من المهم أن يكون تثقيف الوالدين حول إدمان الإنترنت وسيلة أخرى محتملة للوقاية من وجهة نظر الصحة العامة. الآباء والأمهات الذين يدركون العلامات المبكرة وبداية إدمان الإنترنت سوف يتعاملون بشكل أكثر فعالية مع وقت الشاشة والاندفاع ويقللون من عوامل الخطر المحيطة بإدمان الإنترنت.

وقالت إيرين لي، إحدى كبار مؤلفي الورقة البحثية ومقرها أيضًا في GOS ICH: "ليس هناك شك في أن الإنترنت يتمتع بمزايا معينة. ومع ذلك، عندما تبدأ في التأثير على حياتنا اليومية، فهي مشكلة.

وتابعت "ننصح الشباب بفرض حدود زمنية معقولة لاستخدامهم اليومي للإنترنت والتأكد من أنهم على دراية بالآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على قضاء الكثير من الوقت على الإنترنت."

الميول الادمانية السلوكيات السلبية الشبكات العصبية أبطال الإنترنت الادمان

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