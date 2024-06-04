"فترة مؤقتة".. متحدث الحكومة يكشف موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على حل أزمة الكهرباء، لافتا إلى أنها أزمة مؤقتة.

موعد انتهاء تخفيف الأحمال

وأضاف المستشار محمد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، أن هناك توجيها واضحا من رئيس مجلس الوزراء لوزارتي الكهرباء والبترول، بأهمية وضع خطة تدريجية لزيادة وتوفير الموارد اللازمة للانتهاء من تخفيف الأحمال بحلول نهاية العام الجاري، معقبا: "التوجيه صدر وإن شاء الله سيتم تنفيذه بنهاية العام".

وتابع المستشار محمد الحمصاني: "هذه الفترة مؤقتة، والحكومة ملتزمة بتنفيذ هذا التوجيه، وسينتهي تخفيف الأحمال مع نهاية العام".