أستاذ علوم سياسية: النظام الدولي سقط سقوطًا مدويًا في اختبار غزة

قال الدكتور عبد الحكيم القرالة أستاذ العلوم السياسية، إنه ليس خافيًا على أحد أن آلة الحرب المجرمة الإسرائيلية تضرب بلا هوادة واستهدفت كل الأعيان المدنية واستهدفت كل سبل الحياة الأساسية وقطعتها حتى النظام الصحي استهدفته وعرقلت وأعاقت وصول المساعدات من أجل زيادة هول هذه الكارثة، مؤكدًا أن النظام الدولي المبني على قواعد قانونية سقط سقوطًا مدويا في اختبار غزة.

وأضاف القرالة، اليوم، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن كل ذلك ممنهج وعن سابقي إصرار وترصد وقصد كل ذلك يذهب باتجاه الوصول لمآرب وأجندات وغايات خبيثة لليمين المتطرف الذي يريد تصفية القضية الفلسطينية وإنهائها على حساب الغير، فبالتالي انتهجوا كل هذا الشطط والجنون والإجرام والمجازر واستخدام كل نظرية الأرض المحروقة واقعًا ملموسًا لم يجعلوا شيء نابضًا بالحياة في غزة إلا وقتلوه وضربوه.

وأوضح أن كل شهداءنا كانوا بعشرات الآلاف من النساء والأطفال كل البنى التحتية دمرت كل النظام الصحي انهار، حتى الماء الشرب الدوا استخدموا التجويع كسلاح استخدموا الأوبئة والأمراض كسلاح من خلال قطع المساعدات الإغاثية الطبية فلذلك لا يختلف اثنان عن هذا اليمين المتطرف لديهم أجندات ومآرب شخصية مرتبطة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يريد إنهاء الحرب يريد أن يتوسع يريد أن ينهي القضية الفلسطينية يريد أن يفصل الضفة عن غزة يريد أن يحتل غزة يريد ان يقضي على حركات المقاومة فبالتالي كل ذلك يستمر ويستمر بكل هذا العنف والجرام للأسف على مرأة ومسمع المجتمع الدولي والشرعية الدولية.