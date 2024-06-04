متحدث "الخارجية": مصر تؤكد دائمًا ضرورة فتح كافة المعابر بين إسرائيل وغزة

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن التحركات المصرية المكثفة على المستوى الدولي تستهدف شرح الموقف العربي بشكل متكامل؛ بهدف ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار داخل الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر شاشة "CBC"، أن مصر تؤكد دائمًا ضرورة فتح كافة المعابر بين إسرائيل وغزة لإدخال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، موضحًا أن المجتمع الدولي لم يعد يتحمل الوضع الإسرائيلي الحالي.

وأوضح أن مصر تبعث رسائل تقدير للدول الأوروبية التي اعترفت بدولة فلسطين في الآونة الماضية، مؤكدًا أن جميع الدول متوافقة على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن، كما أن الغموض يحيط بالرد الإسرائيلي على مبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن.