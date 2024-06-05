الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبراء: مودى يتمتع بدعم من الحزبين الجمهورى والديمقراطى فى واشنطن

رئيس الوزراء الهندي
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

قال ميلان فايشناف مدير برنامج جنوب آسيا في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة وخاصة بين غالبية الأمريكيين الهنود. 

وأضاف فايشناف، وفق وكالة رويترز، إن المغتربين يحثون منذ فترة طويلة على إقامة علاقات أقوى بين واشنطن ونيودلهي ويتوقون إلى رؤية الهند كلاعب عالمي رئيسي.

وتابع: "إنهم يرون أن آمالهم في الهند تؤتي ثمارها في عهد مودي".

وأكد فايشناف أنه في الوقت الذي تتطلع فيه الشركات الدولية إلى تنويع عملياتها بعيدا عن الصين، وخطر التوترات بين بكين وواشنطن، فإن مودي "يتجول حول العالم، ويتحدث عن كيفية انفتاح الهند على الأعمال التجارية مرة أخرى".

قلق إزاء تراجع الديمقراطية والعلمانية في الهند

txt

هيئة الانتخابات الهندية تؤكد فوز تحالف رئيس الوزراء "مودى"

وقال فايشناف إنه في حين أن هناك العديد من السياسات التي لا يشعر أصحاب المصلحة في قطاع الأعمال والتجارة بالرضا عنها، فإن "الشعور هو أن المؤشر يشير إلى الاتجاه الصحيح، تنظر الشركات إلى المعارضة وتشعر أن الأمر سيكون أسوأ بكثير بالنسبة للنتيجة النهائية.

وعلى الرغم من وجهة نظر الأغلبية هذه، هناك "أقلية كبيرة" - تتألف من غير الهندوس والأجيال الشابة من الأمريكيين الهنود المولودين في الولايات المتحدة - تشعر بالقلق إزاء تراجع الديمقراطية والعلمانية في الهند، كما أشار فايشناف.

وقال فايشناف: “إنها تجد طريقة للتعبير عن نفسها من خلال الحكومة، سواء كان ذلك من خلال الضغط على الكونجرس، أو كتابة مقالات الرأي، أو الاحتجاجات، ولكن هناك قضيتان أكثر أهمية بالنسبة للشتات الهندي: الاقتصاد، حيث يشعرون أن الفساد قد انخفض وأن معدلات النمو جيدة، والسياسة الخارجية للقوة الصارمة.

وقال فايشناف: "نحن في عالم خطير ومعقد مع صراع ناشئ بين الولايات المتحدة والصين، وهم يريدون أن تكون الهند أكثر تحالفًا مع الولايات المتحدة، وأكثر وضوحًا في جميع منتدياتنا العالمية: مجموعة العشرين، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وما إلى ذلك".

 

مودي الهند رئيس الوزراء الهندي السلام الدولي فايشناف

الأكثر قراءة

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024

متوفر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم فقط 2024

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إشكاليات الرؤية المصرية الشعبية للقضية الفلسطينية!

محمد سميح

أحلام المصريين المشروعة

منى رجب

«رفعت عينى للسما» يرفع رأس مصر فى مهرجان كان

ماجد حبته

إسبانيا.. زيارة فى وقتها

محاسن السنوسي

معالي رئيس الوزراء.. أخبرنا بمعايير اختيارك لحكومتك الجديدة

جلال حمام

الإسرائيليون الضائعون بين أوهام بايدن وصلف نتنياهو!

القس رفعت فكرى سعيد

المسيح فى مصر

علي سعدة

العدل أساس الملك

صور

استعدادات أسواق الأغنام لأضاحى العيد

احتفالية النادى الأهلى للإعلان عن مشروع القرن

إقبال على سوق الجمال قبل عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242