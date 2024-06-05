خبراء: مودى يتمتع بدعم من الحزبين الجمهورى والديمقراطى فى واشنطن

قال ميلان فايشناف مدير برنامج جنوب آسيا في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة وخاصة بين غالبية الأمريكيين الهنود.

وأضاف فايشناف، وفق وكالة رويترز، إن المغتربين يحثون منذ فترة طويلة على إقامة علاقات أقوى بين واشنطن ونيودلهي ويتوقون إلى رؤية الهند كلاعب عالمي رئيسي.

وتابع: "إنهم يرون أن آمالهم في الهند تؤتي ثمارها في عهد مودي".

وأكد فايشناف أنه في الوقت الذي تتطلع فيه الشركات الدولية إلى تنويع عملياتها بعيدا عن الصين، وخطر التوترات بين بكين وواشنطن، فإن مودي "يتجول حول العالم، ويتحدث عن كيفية انفتاح الهند على الأعمال التجارية مرة أخرى".

قلق إزاء تراجع الديمقراطية والعلمانية في الهند

وقال فايشناف إنه في حين أن هناك العديد من السياسات التي لا يشعر أصحاب المصلحة في قطاع الأعمال والتجارة بالرضا عنها، فإن "الشعور هو أن المؤشر يشير إلى الاتجاه الصحيح، تنظر الشركات إلى المعارضة وتشعر أن الأمر سيكون أسوأ بكثير بالنسبة للنتيجة النهائية.

وعلى الرغم من وجهة نظر الأغلبية هذه، هناك "أقلية كبيرة" - تتألف من غير الهندوس والأجيال الشابة من الأمريكيين الهنود المولودين في الولايات المتحدة - تشعر بالقلق إزاء تراجع الديمقراطية والعلمانية في الهند، كما أشار فايشناف.

وقال فايشناف: “إنها تجد طريقة للتعبير عن نفسها من خلال الحكومة، سواء كان ذلك من خلال الضغط على الكونجرس، أو كتابة مقالات الرأي، أو الاحتجاجات، ولكن هناك قضيتان أكثر أهمية بالنسبة للشتات الهندي: الاقتصاد، حيث يشعرون أن الفساد قد انخفض وأن معدلات النمو جيدة، والسياسة الخارجية للقوة الصارمة.

وقال فايشناف: "نحن في عالم خطير ومعقد مع صراع ناشئ بين الولايات المتحدة والصين، وهم يريدون أن تكون الهند أكثر تحالفًا مع الولايات المتحدة، وأكثر وضوحًا في جميع منتدياتنا العالمية: مجموعة العشرين، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وما إلى ذلك".