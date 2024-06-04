الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة أحمد فتوح والجزيرى

الجزيري
الجزيري

كشف د. محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، عن الحالة الطبية الخاصة بكل من أحمد فتوح وسيف الدين الجزيري ثنائي الأبيض.

وأكد أسامة أن أحمد فتوح يعاني من إصابة بتمزق في أربطة  الكاحل من الدرجة الثانية وبدأ من اليوم الثلاثاء البرنامج التأهيلي والعلاجي داخل النادي تحت إشراف الجهاز الطبي، للتعافي من الإصابة وتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

وتعرض أحمد فتوح للإصابة في تدريبات منتخب مصر، وبناء عليه تقرر استبعاده من مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم .

وفيما يخص سيف الدين الجزيري أشار رئيس الجهاز الطبي إلى أن اللاعب يعاني من إصابة في العضلة الخلفية.

وأضاف أسامة أنه على تواصل مع الجزيري بشكل مستمر منذ إصابته مع منتخب بلاده، مؤكداً أنه سيخضع لفحوصات طبية جديدة اليوم للوقوف على حالته بشكل نهائي وتحديد بروتوكول العلاج الخاص به .

وتعرض التونسي سيف الدين الجزيري للإصابة مع منتخب بلاده، وبناء عليه تم استبعاده من مواجهتي غينيا الإستوائية وناميبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

سيف الجزيرى فتوح الزمالك طبيب الزمالك منتخب مصر

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