الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جامعة المنوفية يترأس جلسة علمية فى المؤتمر الطبى الأفريقى الثالث

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

ترأس الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية وأستاذ جراحة الأورام جلسة علمية بعنوان Enhanced recovery after surgery "الإفاقة الآمنة بعد العمليات الجراحية" فى اليوم الثانى لانطلاق فعاليات الدورة الثالثة من المؤتمر الطبي الأفريقي "AFRICA  HEALTH  EXCON"، تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة"، والتي تُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحضر افتتاح الفعاليات بالأمس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، زوزير الصحة والسكان، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، رئيس هيئة الدواء المصرية، وعدد من وزراء الصحة الأفارقة، كما حضر رئيس الجامعة حفل الافتتاح والجلسات الحوارية التى تمت فى اليوم الأول للمؤتمر.

وناقش الدكتور أحمد القاصد فى الجلسة العلمية التى ترأسها ضمن قائمة الجلسات العلمية لليوم الثانى للمؤتمر موضوع علمى هام للتعريف بالإفاقة الآمنة والإجراءات المتبعه بعد العمليات الجراحيه الكبرى، وأسفرت الجلسة عن توصيات هامة عن وضع معايير وتطبيق بروتوكولات واضحة لعمليات تحضير المرضى قبل العمليات الجراحية والإجراءات اللازمة خلال إجراء العملية، وإجراءات ما بعد العملية لتقليل مده تواجد المرضى بالمستشفيات، وطرق تحسين نتائج الإفاقة ERAS وهي الإجراءات المتبعه في كبرى المستشفيات في العالم، كما أوصت الجلسة العلمية بإضافة هذه الطرق لتكون ضمن معايير إعتماد المستشفيات، حيث أكد القاصد أن الجلسة العلمية كانت جلسة مثمره تم فيها تبادل الخبرات العلمية والبحثية لتحسين أنظمة الرعاية الصحية وتطوير القطاع الطبى، مثمنا جهود رئيس الجمهورية لتطوير الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وقام الدكتور أحمد القاصد والدكتور ناصر عبدالبارى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بتفقد المعرض الطبي الأفريقي الثالث، الذي يشارك فيه مجموعة من أكبر شركات تصنيع الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، ومتابعة الشرح المقدم من مسئولي كل شركة، وتفقد الأدوية التي تم تصنيعها بجودة عالية، وبسعر أقل من أسعار المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، والتى تم تنفيذها بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لدعم تصنيع الأدوية من خلال مشروع مدينة الدواء الذى يُعد ركيزة أساسية للصناعات الدوائية في مصر، لتقديم مُنتج ذي جودة عالية، وبسعر أقل من أسعار المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج.

جامعة المنوفية المؤتمر الطبي الافريقي رئيس جامعة المنوفية الجلسة العلمية المنوفية

مواد متعلقة

جامعة المنوفية تتابع تأهيل المعمل المركزى بكلية الزراعة ومعمل تحليل الأدوية

مدير "تعليم المنوفية" يكرم الفائزين بمهرجان الطفل المبدع على مستوى الشرق الأوسط

متوفر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم فقط 2024

الأكثر قراءة

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

متوفر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم فقط 2024

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سميح

أحلام المصريين المشروعة

منى رجب

«رفعت عينى للسما» يرفع رأس مصر فى مهرجان كان

ماجد حبته

إسبانيا.. زيارة فى وقتها

محاسن السنوسي

معالي رئيس الوزراء.. أخبرنا بمعايير اختيارك لحكومتك الجديدة

جلال حمام

الإسرائيليون الضائعون بين أوهام بايدن وصلف نتنياهو!

القس رفعت فكرى سعيد

المسيح فى مصر

علي سعدة

العدل أساس الملك

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

صور

استعدادات أسواق الأغنام لأضاحى العيد

احتفالية النادى الأهلى للإعلان عن مشروع القرن

إقبال على سوق الجمال قبل عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242