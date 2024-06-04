الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ اقتصاد: على الحكومة أن تكون أكثر حنكة مع ملفات الكهرباء والدعم (فيديو)

الدكتور أحمد غنيم
الدكتور أحمد غنيم

قال الدكتور أحمد غنيم، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي مؤشر إيجابي يُمكن البنك المركزي من الاحتفاظ بحصيلة إضافية، لكن هناك تحديات اقتصادية كبيرة تواجه الدولة المصرية.

وأضاف غنيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر شاشة "CBC"، أن النسب واضحة في الموازنة العامة للدولة 2024 - 2025، لكن نحتاج بشكل أكبر إلى ضبط الأداء، موضحًا أنه يجب على الحكومة أن تتعامل بحذر مع تدفق الأموال للمشروعات الكبرى والحفاظ على مواردها من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى التعامل بحنكة في ملفات الكهرباء والدعم.

وتابع: "لم نشهد أي صدمات اقتصادية خلال الأيام الماضية حتى تتجه الحكومة لزيادة ساعات تخفيف أحمال الكهرباء".

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