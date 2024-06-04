الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء بأعضاء المجلس التصديرى ومجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء التقى اليوم أعضاء المجلس التصديري ومجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية. 

وأضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، أن اللقاءات والاجتماعات الدورية مع أعضاء المجالس التصديرية والغرف الصناعية بهدف دعم جهود الدولة المتكاملة للنهوض بقطاع الصناعة.

وأوضح أن اللقاءات أكدت أهمية بلورة رؤية متكاملة بمستهدفات وافدة للعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية، لافتًا إلى أن بعض رجال الصناعة طالبوا بصرف العائد بشكل دوري والحافز التصديري ومعالجة بعض الأوراق الروتينية وحوافز لبعض القطاعات. 

وأشار إلى أن رئيس الوزراء طلب من رجال الصناعة رؤية متكاملة لأبرز المستهدفات ووعد بتنفيذها.

وتابع: "لدينا اجتماعات مع المجالس التصديرية، وهناك مقترحات لدعم الشركات التي لديها مكون محلي مرتفع". 

المستشار محمد الحمصاني المجلس التصديري غرفة الصناعات الهندسية الصناعة المجالس التصديرية

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