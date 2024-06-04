الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإبحار في العاصفة.. استراتيجيات التعافي من الاكتئاب

الاكتئاب
الاكتئاب

الاكتئاب هو حالة عقلية يتأثر فيها الشخص بشدة بارتفاع أو انخفاض مزاجه، ويمكن أن يكون الاكتئاب من أنواع مختلفة، ويعتمد كل منها على العديد من الأسباب، وسواء كان ذلك اكتئابًا سريريًا أو اكتئاب ما بعد الولادة، فإنه يمكن أن يؤثر على الصحة والسلام النفسي للشخص بشكل كبير.

وبحسب "hindustantimes " فإن التعامل مع الاكتئاب بالإضافة إلى اضطراب ما بعد الصدمة C-PTSD يمكن أن يبدو وكأنه التنقل عبر عاصفة لا هوادة فيها، حيثُ إنها رحلة مليئة بالتحديات، ولكن مع الاستراتيجيات الصحيحة، يمكنك أن تجد طريقك إلى مياه أكثر هدوءًا".

استراتيجيات التعافي من الاكتئاب

وفيما يلي بعض الاستراتيجيات التي يمكن أن تساعد في التغلب على الاكتئاب:

1- إنشاء روتين: إن وجود روتين يمكن أن يساعدنا على الشعور بأننا نسيطر على الأمور، حيثُ إنَّه يمنح إحساسًا بالهدف والاستقرار، ومعرفة ما نحن عليه بعد ذلك يساعدنا على التنقل في الأمور بطريقة أفضل وأكثر فعالية.

2- ممارسة اليقظة الذهنية: تساعدنا ممارسة التأمل وتقنيات اليقظة الذهنية الأخرى على أن نصبح أكثر وعيًا بالذات وصبرًا وأقوى عاطفيًا.

هل تعاني من الاكتئاب.. جرب هذا التمرين

التغذية ومكافحة الاكتئاب.. دور العناصر الغذائية فى تعزيز الصحة النفسية

3- تحدي الأفكار السلبية: في حالة الاكتئاب، غالبًا ما يدخل الأشخاص في دوامة التفكير الزائد والتأثر بالأفكار السلبية. عندما نتعلم تحدي مثل هذه الأفكار، يمكن أن يساعدنا ذلك على رؤية الجانب الإيجابي للأشياء.

4- الحد من التعرض للمحفزات: يجب أن نتعلم التنبؤ بالمحفزات وإيجاد طرق للحد من تعرضنا لمثل هذه المحفزات. عندما نتعلم كيفية تجنب المحفزات، يمكننا التغلب على الاكتئاب والأفكار السلبية بشكل أفضل.

5- التركيز على الحاضر: بدلًا من الخوض في تجارب الماضي، يجب أن نركز على الحاضر ونعمل على البقاء على أرض الواقع. إن التعرف على محفزات الماضي يمكن أن يساعدنا على تجنبها في الحاضر أو ​​​​في المستقبل.

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