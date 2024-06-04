لطيفة لـ"الدستور": أغاني ألبوم مفيش ممنوع تعبر عني بشكل كبير

تستعد النجمة التونسية لطيفة لطرح أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان "مفيش ممنوع" خلال الأيام القليلة المقبلة والتي تتعاون فيه مع كبار صناع المزيكا من مصر والوطن العربي وأبرزهم النجم العراقي كاظم الساهر والذي لحن لها أغنية من كلمات الشاعر الغنائي الراحل عبد الوهاب محمد.

وقالت لطيفة، لـ"الدستور" إن ألبوم مفيش ممنوع أغنياته تعبر عني بشكل كبير مشيرة إلى إنه يعبر عن لطيفة التي قدمت أغنية لما يجيبوا سيرتك التي غنت يا سيدي مسي والتي قدمت بحب في غرامك والتي قدمت العديد من الأغنيات المختلفة بين المقسوم والدرامي والإيقاعات المختلفة وقدمت مزيكا الهاوس والتيكنو في أغنياتها وقدمت الجاز مع زياد رحباني فكل هذا المزيج والخليط الموسيقى كان سبب في تقديم أغنيات هذا الألبوم.

أكدت لطيفة أن الجمهور سوف سيتمع إلى أغنياته ويجد جميع الأشكال الموسيقية المختلفة الشرقي والغربي والاستايل والمقسوم والكلاسيك والحزين فكل أغنية قصة وحدوته متمنية أن ينال استحسان الجمهور.

وعن اختيارها لأسم الألبوم “مفيش ممنوع” قالت أن أغنية مفيش ممنوع منذ أن عرضت عليها دخلت قلبها مباشرة وأنها تحبها بشدة لذلك قررت أن تسمي الألبوم بها وهي من كلمات نادر عبد الله وألحان وليد سعد، لافتة إلى أن الأغنية تتضمن أفكار جديدة ومختلفة وأسمها جذاب للجمهور.

ونوهت لطيفة إنها قررت طرح الألبوم كاملا، وليس بطريقة السينجل، وصورت كافة الأغاني بطريقة الفيديو كليب والفيديو ريلكس، كما تقوم لأول مره بعمل مجموعة كليبات بنظام الذكاء الاصطناعي Ai، في تجربة جديدة على عالم الموسيقى العربية مع المخرج المبدع الكبير الرائد في مجال الذكاء الاصطناعي وليد ناصيف.

ألبوم لطيفة مفيش ممنوع

ويتضمن ألبوم لطيفة “مفيش ممنوع” 10 أغنيات وتتعاون فيهم مع عدد كبير من الملحنين وهم كل من من وليد سعد، محمود أنور، خالد فتوح، أحمد بحر، عمر المصري ومن ضمن الشعراء سامر أبو طالب، كريم حكيم، نادر عبد الله، مؤمن سالم، وحسام سعيد.

أما على مستوى الإخراج فتتعاون لطيفة في 4 أغنيات مع المخرج اللبناني وليد ناصيف وأغنيتين من إخراج شريف ترحيني.