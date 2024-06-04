غدًا.. ندوة تثقيفية لدعم الموقف الوطني المساند لحقوق الفلسطينيين

ينظم حزب الاتحاد، برئاسة رضا صقر حلقة نقاشية وندوة تثقيفية حول تحديات الدور المصري في دعم الشعب الفلسطيني وما يتعرض له الأمن القومي العربي من مخاطر.

ويهدف ملتقى الأحزاب المصرية إلى خلق حالة اصطفاف شعبي خلف القيادة السياسية والجيش المصري وتفعيل دور الأحزاب المصرية وكوادرها لخدمة الأجندة الوطنية من خلال تنظيم فعاليات وأنشطة متنوعة لنشر ثوابت الدولة المصرية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتنشيط الذاكرة الجمعية للمصريين بتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي وتحولاته المختلفة.

تدور مناقشاتها حول ثلاثة محاور رئيسية: كيف تجاوزت مصر ما جرى في يونيو 67؟ وكيف تحصلت لمنع تكراره باختيارها الاستراتيجي للسلام؟.. ولماذا وصف الرئيس السادات أكتوبر 73 بأنها آخر الحروب بين مصر وإسرائيل؟».

وتعقد الندوة الأولى تحت عنوان ملتقى الأحزاب المصرية لدعم الموقف الوطني المساند لحقوق الشعب الفلسطيني، في السابعة مساء الأربعاء بمقر حزب الاتحاد بجاردن سيتي، ويديرها الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة أمين عام الحزب.