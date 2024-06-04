الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أشرف صبحي: كنت محظوظًا بوضع حجر أساس مشروع الأهلي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أنه سعيد بمشروع القرن للنادي الأهلي وأنه محظوظًا بوضع حجر الأساس.

وقال صبحي، في الحفل المقام بفرع النادي بالشيخ زايد:“كنت محظوظ وأنا في منصب مساعد الوزير بوضع حجر أساس هذا المكان”، مضيفًَا:“الدولة تهتم بهذا النوع من الاستمثار الرياضي، ندعم فكرة مشروع الأهلي وأبارك لهذا الحدث”.

وتابع “دائمًا نتواجد فى الأهلى فى هذه المناسبات التى تقترن بإنجازات جديدة وتنمية فى المجال الرياضى يقوم بها الأهلى بما يتسق مع الرؤية المستقبلية للدولة”.

ووجه الأهلي الدعوة لعدد من الوزراء وكبار المسئولين عن الرياضة المصرية والوزراء ومحافظي القاهرة والجيزة لحضور الحفل الذي تقرر أن تكون مدته 70 دقيقة من التاسعة، مساء اليوم، لتوقيع العقود وبدء التنفيذ الفعلي باستثمارات تزيد على 5 مليارات جنيه.

ومن المقرر أن يشمل المشروع إقامة إستاد الأهلي بسعة 40 ألف متفرج كمرحلة أولى ستشمل بناء إستاد بسعة 25 ألف كرسي بجانب 4 ملاعب فرعية ومتحف وفندق ومول تجاري لبرندات الرياضة ومستشفى للطب الرياضي ومجمع تعليمي يشمل مدارس وجامعة باسم النادي الأهلي.

وتشرف 3 شركات على تنفيذ المشروع بينها شركتان إحداهما المانية وأخرى عربية وثنائي محلي.

أشرف صبحي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاهلى مشروع القرن صبحي

مواد متعلقة

طارق قنديل: مدينة الأهلي تضاهي أوروبا واليوم فخر للرياضة المصرية

الأكثر قراءة

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

هل تم تكليف محمود محيى الدين بتشكيل الحكومة الجديدة؟.. قصواء الخلالى تكشف

متوفر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم فقط 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سميح

أحلام المصريين المشروعة

منى رجب

«رفعت عينى للسما» يرفع رأس مصر فى مهرجان كان

ماجد حبته

إسبانيا.. زيارة فى وقتها

محاسن السنوسي

معالي رئيس الوزراء.. أخبرنا بمعايير اختيارك لحكومتك الجديدة

جلال حمام

الإسرائيليون الضائعون بين أوهام بايدن وصلف نتنياهو!

القس رفعت فكرى سعيد

المسيح فى مصر

علي سعدة

العدل أساس الملك

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

صور

إقبال على سوق الجمال قبل عيد الأضحى

إلى عرفات الله.. وصول وفود الحجاج لمطار القاهرة

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242