أشرف صبحي: كنت محظوظًا بوضع حجر أساس مشروع الأهلي

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أنه سعيد بمشروع القرن للنادي الأهلي وأنه محظوظًا بوضع حجر الأساس.

وقال صبحي، في الحفل المقام بفرع النادي بالشيخ زايد:“كنت محظوظ وأنا في منصب مساعد الوزير بوضع حجر أساس هذا المكان”، مضيفًَا:“الدولة تهتم بهذا النوع من الاستمثار الرياضي، ندعم فكرة مشروع الأهلي وأبارك لهذا الحدث”.

وتابع “دائمًا نتواجد فى الأهلى فى هذه المناسبات التى تقترن بإنجازات جديدة وتنمية فى المجال الرياضى يقوم بها الأهلى بما يتسق مع الرؤية المستقبلية للدولة”.

ووجه الأهلي الدعوة لعدد من الوزراء وكبار المسئولين عن الرياضة المصرية والوزراء ومحافظي القاهرة والجيزة لحضور الحفل الذي تقرر أن تكون مدته 70 دقيقة من التاسعة، مساء اليوم، لتوقيع العقود وبدء التنفيذ الفعلي باستثمارات تزيد على 5 مليارات جنيه.

ومن المقرر أن يشمل المشروع إقامة إستاد الأهلي بسعة 40 ألف متفرج كمرحلة أولى ستشمل بناء إستاد بسعة 25 ألف كرسي بجانب 4 ملاعب فرعية ومتحف وفندق ومول تجاري لبرندات الرياضة ومستشفى للطب الرياضي ومجمع تعليمي يشمل مدارس وجامعة باسم النادي الأهلي.

وتشرف 3 شركات على تنفيذ المشروع بينها شركتان إحداهما المانية وأخرى عربية وثنائي محلي.