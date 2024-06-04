الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الدقهلية: ارتفاع ضحايا عقار ميت غمر المنهار لـ 5 وفيات و4 مصابين

المنزل المنهار
المنزل المنهار

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، منذ اللحظة الأولي لوقوع حادث انهيار أحد المنازل القديمه بمدينة ميت غمر والذي وقع في تمام الساعة 3 ظهر اليوم التعامل الفوري مع تداعيات الحادث من قبل كافة الأجهزة المعنية ( مديرية الأمن - مجلس مدينة ميت غمر - الحماية المدنية - الاسعاف - الصحه - التضامن الاجتماعي ) والتي استمرت على مدار أكثر من 6 ساعات، حيث تم التعامل مع تداعيات الحادث بحرفية عالية مما كان له الأثر البالغ من تخفيف تأثيرها على المنازل المحيطة والمواطنين.

تفاصيل الحادث

وصرح المحافظ بأن حادث انهيار المنزل نتج عنه 5 حالات وفاه منهم 3 حالات من المقيمين بالمنزل وهما ( سمر حسين حبيب 35 عاما - رشا حسين حبيب 41 عاما - يحيي محمد يحيي السيد 14 عاما )  وعدد ( 2 ) حاله من المارة بالشارع تصادف وجودهم أثناء انهيار المنزل وهما ( احمد محمد محمود هلال 23 عاما - ربيع ابراهيم الجوهري 58 عاما)، بالإضافة إلى 4 حالات إصابة من المقيمين بالمنزل وهما ( أحمد مروان نصرالدين 18 عام - عايده الوهيدي عبده 72 عام - سما محمد يحيي 12 عام - مي محمد العزب 32 عام ) تم نقلهم جميع الي مستشفي ميت غمر بواسطة سيارات الاسعاف.

وشاركت الأجهزة المختلفة بفاعلية عالية وتم على الفور نقل المصابين الي المستشفيات بسيارات الاسعاف، وانهاء اجراءات دفن الحالات المتوفاة، بفضل التفاعل الفوري من قبل مديرية الصحة واجهزتها المختلفة، وقامت مديرية التضامن الإجتماعي بتوفير إيواء مؤقت للأسر المتضررة من الحادث لحين توفير سكن بديل لهم بالإضافة إلي صرف المساعدات العينية والمالية اللازمة لهم، وتقديم كافة اوجه الرعاية والدعم بمشاركة المجتمع المدني.

وأمر المحافظ على الفور بتشكيل لجنة من المنشآت الآيلة للسقوط لفحص ومراجعة كافة البيوت المحيطة بموقع الحادث  للتأكد من مدي سلامتها الإنشائية ووجه بإصدار قرارات إخلاء فورية وقرارات إزالة لكافة المنازل الآيلة للسقوط، وعقب الانتهاء من فحص الموقع المحيط بالحادث يتم فحص كافة العقارات الآيلة للسقوط بمدينة ميت غمر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وتؤكد المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال مركز الشبكة الوطنية للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة (غرفة العمليات المركزية ) لتلقي ايه شكاوي لتلبية احتياجاتهم وحل مشاكلهم فورا من خلال الفرق العاملة علي الارقام التالية/  0502316644 -0502314880 -0502327792 " من التليفون الأرضي او التليفون المحمول علي رقم 114.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية حادث انهيار أحد المنازل ميت غمر

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