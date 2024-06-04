الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير اقتصادى: توقعات بارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ 51 مليار دولار خلال 2024

الدكتور عبدالمنعم
الدكتور عبدالمنعم السيد

علق الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، على وصول صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي إلى 46.125 مليار دولار، قائلًا: إنه كلما زاد الاحتياطي الأجنبي يعني ثقة في الاقتصاد، وهو أحد أهم المؤشرات التي تعتمد عليها المؤسسات العالمية في تصنيف الائتمان للدولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن زيادة الاحتياطي وسيلة لتخفيف الصدمات الخارجية، وهو خط الدفاع الأول، ونعتمد عليها لسداد ثمن شهور من الاحتياجات الاستيرادية لشهور، كما أنها يعطي عامل ثقة في الاقتصاد المصري، ويقوي العملة المحلية مقابل الأجنبية.

ولفت إلى أن صفقة رأس الحكمة كانت أحد أهم أسباب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، حيث دخل لها 24 مليار دولار، بالإضافة إلى التنازل عن ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار، ومع القضاء على السوق السوداء بدأت تحويلات المصريين بالخارج في الزيادة، بالإضافة إلى الاستثمارات غير المباشرة الأجنبية في شكل أذون وسندات الخزانة التي بدأت تزيد.

وأوضح أن مؤسسة فيتش العالمية تنبأت أن الاحتياطي الأجنبي في مصر سيتجاوز 51 مليار دولار خلال عام 2024.

 

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الاحتياطيات الأجنبية الاحتياطي الاحتياطي الاجنبي تصنيف الائتمان شيرين عفت السوق السوداء

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