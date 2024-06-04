الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير العمل يلتقى وزيرة عمل فلسطين لبحث تعزيز التعاون فى الملفات المشتركة

وزير العمل يلتقي
وزير العمل يلتقي وزيرة عمل فلسطين

التقى حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بقصر الأمم المتحدة، وزيرة العمل الفلسطينية الدكتورة إيناس العطاري حيث بحث الجانبان، أوجه التعاون المشترك في شئون العمل بين البلدين الشقيقين.

حضر الاجتماع السفيرِ الدكتور أحمدْ إيهابْ جمالْ الدينْ مندوبَ مصرَ الدائمِ لدى الأممِ المتحدةِ، ومنظمةُ التجارةِ العالميةِ والمنظماتِ الدوليةِ الأخرى بجنيف، ومحمدْ عادلٍ سكرتيرِ أولٍ في "بعثةِ مصرَ" بجنيف.

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اللقاء الذي انعقد مساء اليوم،على هامش المشاركة في الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي،المنعقد بجنيف، بحضور ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة حول العالم من حكومات وأصحاب أعمال وعمال، أكدت خلاله الوزيرة الفلسطينية على توجيه الشكر والتقدير إلى الدولة المصرية على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، ورفض محاولات تصفيتها، وبذل كل الجهود من أجل مرور القوافل الإغاثية إلى الشعب الفلسطيني الواقع تحت العدوان والاحتلال.

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الوزيرة الفلسطينية تشيد بموقف مصر الثابت من قضية فلسطين

في سياق ملف العمل أكدت على أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين "الوزارتين" في كافة المجالات المشتركة، خاصة التدريب المهني، وتشريعات العمل.. ورحب وزير العمل حسن شحاتة بالتعاون المستمر مع وزارة العمل الفلسطينية في مجالات العمل، مؤكدا موقف مصر الثابت في دعم "الحق الفلسطيني"، وأن وزارة العمل المصرية مستعدة لتقديم كافة أشكال التعاون مع مثيلاتها الفلسطينية.

كان قد التقى حسن شحاتة وزير العمل، مع أعضاء الأمانة العامة لاتحاد الجاليات المصرية بأوروبا، ذلك في بيت العائلة المصرية بجنيف، تزامنا مع مشاركة الوزير شحاتة فعاليات الدورة 112، لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في قصر الأمم المتحدة بجنيف، الذي تشارك فيه أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال حول العالم. 

قال جمال حماد رئيس بيت العائلة المصرية في جنيف: "سعيد جدًا بمقابلة معالي الوزير حسن شحاتة، خاصة أن هذا اللقاء نتحدث فيه عن الوطن، والاستماع الى مطالب العاملين بالخارج".

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
حسن شحاتة وزير العمل وزيرة العمل الفلسطينية قضية فلسطين مؤتمر العمل الدولي ملف العمل

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