بعد إحالته للمحاكمة.. القصة الكاملة لمحاولة سائق أوبر هتك عرض فتاة مدينة نصر

شهدت الساعات الماضية، تصدر واقعة محاولة سائق أوبر هتك عرض فتاة مدينة نصر، مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد قرار النيابة العامة، إحالة السائق للمحاكمة الجنائية، وفي هذا التقرير نكشف لكم القصة الكاملة.

بداية الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما رصدت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، في منتصف مايو الماضي، تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعى بتعرض فتاة لمحاولة خطف أثناء توجهها من القاهرة الجديدة إلى الشيخ زايد وقيام السائق بمحاولة خطفها واغتصابها، توجهت الفتاة لقسم شرطة مدينة نصر ثان وحررت محضرا بالواقعة.

تبين من التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة سائقا، 24 سنة، حاصل على دبلوم زراعة، وأن الفتاة استقلت معه السيارة من أمام الجامعة الأمريكية بالتجمع لتوصيلها إلى منطقة الشيخ زايد، وفي نطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان قام المتهم بمحاولة التعدى على الفتاة واغتصابها أو التحرش بها.

شقيقة الضحية تروي كواليس الاعتداء

وقالت «سالي» شقيقة الفتاة التي تعرضت لمحاولة التحرش والاعتداء الجنسي، إن شقيقتها بمجرد ركوبها للسيارة، لاحظت سلوكا غريبا من قبل السائق، وبعد لحظات وجيزة، وصلت رسالة نصية لأخت الضحية تخبرها بإلغاء رحلتها مع شركة «أوبر»، فأصيبت بحالة من الذهول والارتباك، وحاولت الاتصال بأختها أكثر من مرة دون جدوى.

وأضافت: «تلقيت اتصالا هاتفيا من شخص مجهول يستخدم هاتف أختي، يخبرني بالعثور على شقيقتي في منطقة صحراوية، تعرضت للضرب والجرح الغائر في أنحاء متفرقة من جسدها».

وأثناء نقلها إلى المستشفى، أفادت الضحية بأنها قاومت بشدة محاولات السائق للاعتداء عليها ورفضت الخضوع له، وبعدما شعر بفشل محاولته، ألقاها خارج السيارة في منتصف الطريق الصحراوي وتركها وحيدة لملاقاة مصيرها.

اعترافات المتهم

أدلى سائق أوبر متهم بمحاولة خطف فتاة لاغتصابها بمدينة نصر، باعترافات تفصيلية أمام نيابة مدينة نصر.

وقال المتهم إنه كان في حاجة إلى المال وطلب من الفتاة أن تدفع أكثر من المطلوب وأن تكون الرحلة حرة؛ فرفضت، وأضاف المتهم؛ أنه فكر في سرقتها خاصة وأنه لاحظ عليها علامات الثراء وارتداء قطع ذهبية، وأشار المتهم؛ إلى أنه انحرف بالمجني عليها عن الطريق؛ ثم توقف في مكان بعيد، وأظهر سلاح أبيض "كتر" وهدد به الفتاة فأصابها بجروح وسرقها؛ ثم لاحظ جمالها فحاول هتك عرضها ولمسها إلا أنها استغاثت بالأهالي فأمسكوه.

سائق أوبر متحرش سابق

ووفقًا لبيان رسمي أصدرته النيابة العامة اليوم الثلاثاء، فإنه ثبت بالتحقيقات أن المجني عليها استقلت سيارة المتهم عبر تطبيق النقل الذكي "أوبر"، فأغلق المتهم التطبيق ليحول دون تتبعه، واصطحبها إلى طريق صحراوي بعيد عن أعين المارة، ثم توقف بالسيارة وترجل منها إلى مقعد المجني عليها، وقام بهتك عرضها، وحال مقاومتها له، تعدى عليها ضربًا محدثًا إصابتها وهددها بسلاح أبيض، فاستغاثت باثنين من المارة - أيداها بالتحقيقات- وفر المتهم هاربًا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة مفاجأة حين استمعت إلى أقوال الممثل القانوني لشركة "أوبر" فشهد بأن المتهم لم يبدأ إشعار الرحلة، كأنه لم يلتقي المجني عليها، كما أغلق التطبيق بمكان الواقعة على النحو المشار إليه سلفًا، وقدم مقطعًا ملتقطًا من الأقمار الصناعية يفيد خط سير المتهم وصولًا إلى مكان الواقعة.

وأضاف بأن حساب المتهم عبر تطبيق الشركة سبق وأن تم إغلاقه، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده بالتحرش الجنسي، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا باستخدام مستندات غير صحيحة.