واشنطن: أجرينا عددا من المحادثات مع قطر بشأن التعامل مع حماس

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنها أوضحت لقطر أنه لم يعد مقبولا التعامل مع حماس كما كان قبل 7 أكتوبر، مضيفة أنه تم إجراء عدد من المحادثات مع قطر بشأن التعامل مع حماس.

وأفادت وكالة بلومبرج بأن وزارة الخارجية الأمريكية تقول إن إسرائيل مستعدة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وأتساءل عما إذا كانت تلك الصفقة تتضمن إلغاء حماس بالكامل أم أن هناك من يتنازل عن هذا الهدف؟، إذا كان الأمر كذلك، فإن لدى حماس أفكاراً أخرى حول هذه النقطة الشائكة.

وفي الوقت نفسه، تقول وزارة الدفاع الإسرائيلية إنها وقعت اتفاقية مع الحكومة الأمريكية أو السرب الثالث من طائرات الشبح F-35.

وقالت حماس في وقت سابق إنها لا تستطيع الموافقة على اتفاق لا يضمن وقفا نهائيا لإطلاق النار وانسحابا إسرائيليا.

الحرب بين إسرائيل وحماس

ومع تجاوز الحرب بين إسرائيل وحماس علامة السبعة أشهر، يبدو أن المفاوضات متوقفة لتأمين إطلاق سراح الرهائن، وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية شن عمليات توغل في بلدة رفح جنوب قطاع غزة قبل بدء الهجوم.

وتنظر حماس بشكل إيجابي لخطاب الرئيس جو بايدن الذي ألقاه يوم الجمعة الماضي وما يسمونه الاقتراح الحالي المطروح على الطاولة.

وقال أحد قادة حماس لقناة الميادين الإخبارية اللبنانية، إن أي وفد من حماس لم يذهب إلى القاهرة، وأن الحركة لا تقبل العرض الذي قدمه لهم الوسطاء.

وقال القيادي: “لا نريد أن نبدأ من الصفر، وشرطنا الأساسي الآن هو الموافقة الإسرائيلية الرسمية على الورقة السابقة، وإلا فلن تكون هناك جولات ومناقشات”.

بشكل منفصل، قال المسؤول الكبير في حماس، سامي أبو زهري، إن الحركة تستهجن دعوات واشنطن والغرب لها لقبول اقتراح بايدن بشأن غزة “كما لو أن حماس هي التي تعرقل الصفقة”.