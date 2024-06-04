متحدث الوزراء: حجم الإفراج الجمركى من أبريل الماضى حتى الآن يبلغ 14 مليار دولار

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء عقد اجتماعا اليوم من أجل المتابعة الدورية للإفراجات الجمركية، لافتًا إلى أن حجم الإفراج الجمركي من أبريل الماضي حتى الآن يبلغ 14 مليار دولار.

وأضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة "صدى البلد"، أن رئيسمجلس الوزراء تابع الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ وتطبيق منظومة الشحن المسبق.

أوضح أن رئيس مجلس الوزراء أكد ضرورة تعزيز حجم المعروض من البضائع في الأسواق وتوفير مدخلات الإنتاج، لافتًا إلى أن الأولوية في الإفراج الجمركي للسلع الأساسية والمواد الخام اللازمة للمنتجات الأساسية.

وأشار إلى أن الاجتماع استعرض قيم البضائع المسجلة والمعتمدة والمفرج عنها بالموانئ الجمركية حتى 2 يونيه 2024، لافتًا إلى أن الإفراج عن السلع الأساسية ومستلزمات الانتاج يسهم في مساعدة المصانع.

وبين أن رئيس الوزراء أكد سرعة العمل على الإفراج غن البضائع من السلع الغذائية الموجودة في منظومة المهمل قبل انتهاء مدة صلاحيتها.