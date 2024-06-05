الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط تقديم الصف الأول الابتدائى الأزهرى 2025 والسن المطلوب بالتنسيق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2025 من الموضوعات التي يتسائل عنها عدد كبير من أولياء الأمور بالتزامن مع انتهاء العام الدراسي الحالي، حيث أعلنت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف عن الإنتهاء من رصد طلبات التقديم للصف الأول الإبتدائي الأزهري.

 

تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2025

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة عن هذا التساؤل، تستعرض "الدستور" رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2025، وكذلك المستندات المطلوبة للتقديم، وغيرها من التفاصيل، وذلك في هذا التقرير.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2025

هناك عدة خطوات يجب اتباعها للتقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024، نستعرضها لكم والتي جاءت على النحو التالي:

  • الخطوة الأولى: عليك القيام بالدخول على بوابة الأزهر الشريف بالضغط هنــــــــــا.
  • الخطوة الثانية: عليك القيام باختيار خدمات الأزهر الشريف.
  • الخطوة الثالثة: قم باختيار رابط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2024-2025.
  • الخطوة الرابعة: عليك القيام بتسجيل الدخول.
  • الخطوة الخامسة: قم بتسجيل بيانات الطالب.
  • الخطوة السادسة: قم بملء طلب التقديم.
  • الخطوة السابعة: قم بتسجيل البيانات المطلوبة.
  • الخطوة الثامنة: قم بطباعة طلب التقديم.

تقديم الصف الاول الابتدائي الأزهري 2024

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المستندات المطلوبة للتقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024

إليكم الآن المستندات المطلوبة للتقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024 والتي جاءت على النحو التالي:

  • أولًا: يجب تقديم 6 صور شخصية للطالب المتقدم بخلفية بيضاء.
  • ثانيًا: يجب تقديم صورة لبطاقة الطالب الصحية والأصل للاطلاع.
  • ثالثًا: يجب تقديم التقرير الطبي من التأمين الصحي محددًا به الحالة الصحية للطالب.
  • رابعًا: يجب تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للأب والأم.
  • خامسًا: يجب تقديم صورة من فاتورة الكهرباء أو المياه أو التليفون الأرضي.
  • سادسًا: يجب تقديم الدمغات الصحية والتعليمية اللازمة من مكاتب البريد.
  • سابعًا: يجب تقديم أصل شهادة ميلاد الطالب.

السن المطلوب للتقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024

  • أولًا: يجب ألا يقل عمر الطالب المتقدم عن 6.
  • ثانيًا: يجب ألا يزيد عمر الطالب عن 9 سنوات.
  • ثالثًا: يجب النزول بالسن 6 أشهر كحد أدنى لسن القبول في حالة وجود أماكن شاغرة.
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