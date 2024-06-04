الثلاثاء 04 يونيو 2024
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قصواء الخلالى تعلق على أزمة انقطاع الكهرباء اليوم لمدة 3 ساعات (فيديو)

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

علقت الإعلامية قصواء الخلالي، على أزمة انقطاع الكهرباء اليوم لمدة 3 ساعات، قائلة: "وزيرا الكهرباء والبترول أعلنا سابقا خلال برنامجي الخاص أنه لن يكون هناك زيادة في ساعات تخفيف أحمال الكهرباء، لكن اليوم الواقع عكس ذلك تماما".

أضافت الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر شاشة "CBC"، أن وزارتي الكهرباء والبترول أعلنتا اليوم زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم فقط لساعة إضافية، حتى تصل الفترة الإجمالية إلى 3 ساعات في اليوم، موضحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث للمواطنين على الهواء بكل شفافية، لكن الحكومة مستمرة في صمتها، رغم توجيهات الرئيس السيسي لها بالمكاشفة مع المصريين.

وتساءلت "الخلالي": "بعد إعلان الوزارتين عن زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم فقط لساعة إضافية، لكن ماذا لو تكرر الأمر غدا؟".

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