الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائبة التنسيقية تشارك ضمن وفد برلمانى لزيارة المجر

وفد مجلس النواب بالمجر
وفد مجلس النواب بالمجر

شاركت أميرة صابر، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في زيارة رسمية لمجلس النواب إلى العامة المجرية بودابست، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وكان في استقبال الوفد محمد الشناوي، سفير مصر بالمجر.

والتقى وفد مجلس النواب المصري، خلال الزيارة بكل من تاماش شويوك، رئيس جمهورية المجر، وذلك بالقصر الرئاسي، ولاسلو كوفر، رئيس البرلمان المجري والدكتور جولت شامين نائب رئيس مجلس الوزراء المجري.

واختتم الوفد المصري زيارته بمدينة "سيكشفهيرفار"، وكان في استقبالهم وفد من الحكومة المجرية برئاسة اندراش شير، عمدة المدينة.

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نائبتا "التنسيقية" أميرة صابر ومرثا محروس تشاركان ضمن وفد مجلس النواب في زيارته للمجر

من جانبها، أكدت أميرة خلال اللقاءات المتعددة على الدور المحوري الذي تقوم به مصر لضمان أمن واستقرار المنطقة خاصة في ظل تصاعد حدة ووتيرة الصراع في الإقليم، كما تطرقت إلى ملفات مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأهمية التعاون الأوروبي المصري في ظل رئاسة دولة المجر الوشيكة للاتحاد الأوروبي.

كما أشارت إلى إمكانية تعزيز فرص تبادل الخبرات والتعاون في المجالات العلمية والثقافية، واستعرضت تجربة الدولة المصرية في تمكين الشباب والمرأة المصرية وترسيخ مبدأ المواطنة تشريعيًا ومجتمعيًا، وقدمت عددًا من المقترحات من أجل تبادل الخبرات بين الشباب وتعزيز التعاون بين البلدين خاصة على الصعيد البرلماني.

تأتي هذه الزيارة لتعزيز سبل التعاون بين البلدين، وتفعيل دور جمعية الصداقة البرلمانية المصرية المجرية، والتي تضم في عضويتها النائبة أميرة صابر.

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النائبة أميرة صابر الحزب المصرى الديمقراطى بودابست المجر الحكومة المجرية

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